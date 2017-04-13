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https://sport.mail.ru/news/athletics/29422560/
13 апреля 2017, 22:06 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Лебедева: Исинбаева является раздражителем для главы IAAF

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева является раздражителем для президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член Совета Федерации, в прошлом прыгунья в длину Татьяна Лебедева.

В четверг председатель специальной рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может негативно сказаться на процессе восстановления ВФЛА в IAAF. Исинбаева была переизбрана на пост главы наблюдательного совета РУСАДА 9 марта.

«К самой Елене претензий нет, ее проверяли, и все было нормально. Она в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) отвечает и за антидопинговую сферу. Как только она возглавила РУСАДА, сразу все заговорили о конфликте интересов. Но надо посмотреть на некоторых членов МОК, у которых есть бизнес, да и к самому Коу были претензии. Лена после недопуска к Олимпийским играм выступала за атлетов и критиковала самого Коу, она для него раздражитель», — сказала Лебедева.

«Если мы хотим работать и видеть развитие легкой атлетики, и чтобы спонсоры не убегали, то должна быть игра для всех по единым правилам. Я не вижу, чего конкретно хочет IAAF. Очень странно, что о назначении Исинбаевой заговорили только теперь. Это говорит о том, что они хотят за что-то зацепиться», — отметила собеседница ТАСС.

В ноябре 2015 года ИААФ приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных соревнований после доклада независимой комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике.
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Президент IAAF Коу: Ситуация с информаторами в России вызывает тревогу

Президент IAAF Коу: Ситуация с информаторами в России вызывает тревогу

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отношение к информаторам о допинговых нарушениях и ситуация с ними в России вызывает тревогу. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, слова которого приводятся в пресс-релизе организации.
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