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13 апреля 2017, 21:46 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF вернется к вопросу восстановления ВФЛА в июле по итогам нового отчета

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) вернется к вопросу восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в июле после нового отчета рабочей группы, заявил президент IAAF Себастьян Коу.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных стартов после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Для восстановления членства ВФЛА была создана специальная рабочая группа во главе с Руне Андерсеном.

Российские легкоатлеты из-за дисквалификации ВФЛА не могут выступать в международных соревнованиях, при этом IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для россиян, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Индивидуальные заявки в IAAF подали около 100 российских легкоатлетов. На сегодняшний день к стартам всего допущены 12 россиян.

«Мы продолжим быть твердыми в вопросе восстановления ВФЛА, никакого дедлайна нет. Тестирование все еще очень ограничено, все еще есть атлеты в закрытых городах, к которым сложно или невозможно добраться. Мы вернемся к этому вопросу в июле, когда соберемся в Лондоне, и здесь заслушаем новый отчет (рабочей группы)», — сказал Коу журналистам после заседания совета IAAF в четверг в Лондоне.

«Мы не играем в политику, критерии очень ясны, нужно соответствовать нашему антидопинговому кодексу. Я не знаю, когда они будут выполнены, это вопрос к ВФЛА. Рабочая группа IAAF всегда была открыта к сотрудничеству с российской стороной и остается такой же», — добавил Коу.
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