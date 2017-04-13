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13 апреля 2017, 21:48 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шляхтин: ВФЛА не понимает заявления Коу о замедлении темпов выполнения критериев IAAF

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не понимает заявления президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу об отсутствии прогресса в восстановлении прав организации. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

«ВФЛА не понятно заявление господина Коу, потому что мы находимся в постоянном контакте с рабочей группой, работа идет. Нам не понятно, в чем мы, по мнению Коу, застопорились. Естественно, мы запросим информацию, разъяснения у рабочей группы, у (Руне) Андерсена», — сказал Шляхтин.

В четверг, после заседания совета IAAF, президент организации Себастьян Коу отметил, что ВФЛА перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления членства в международной федерации. Коу подчеркнул, что вопросы вызывает и антидопинговая система, и работа тренеров, причастных к допинг-скандалам, и работа с информаторами.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда. Поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановой в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.

В настоящее время практически все российские спортсмены не допускаются к участию в международных соревнованиях. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Андерсен.
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Лебедева: Исинбаева является раздражителем для главы IAAF

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева является раздражителем для президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член Совета Федерации, в прошлом прыгунья в длину Татьяна Лебедева.
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