Коу: ВФЛА замедлила темпы выполнения критериев IAAF
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) перестала заметно прогрессировать в вопросе выполнения критериев по восстановлению, которые выработала для нее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил на
пресс-конференции в Лондоне президент IAAF Себастьян Коу.
Совет IAAF прошел в Лондоне
«Несколько причин, почему прогресс не был сделан, — начал Коу. — У ВФЛА не должно быть иллюзий относительно того, что критерии будут изменены. Это то, над чем мы работаем».
«Мы продолжаем работать, никаких временных рамок нет, — продолжил глава IAAF. — Просто критерии должны быть выполнены. Разочарование — хорошее слово. Потому что нет причин, почему бы прогресс был отмечен».
Коу подчеркнул, что вопрос восстановления ВФЛА в IAAF не является политическим. «Весь вопрос только в выполнении критериев и в приведении антидопинговой работы в соответствие с международными стандартами».
«Я не вижу причин, почему нельзя сделать более серьезные шаги навстречу выполнению критериев. Пока существует большие разрывы, которые требуют того, чтобы между ними были проложены мосты», — считает президент IAAF.
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