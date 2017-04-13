Коу: ВФЛА замедлила темпы выполнения критериев IAAF

Совет IAAF прошел в Лондоне 12—13 апреля .

«Несколько причин, почему прогресс не был сделан, — начал Коу. — У ВФЛА не должно быть иллюзий относительно того, что критерии будут изменены. Это то, над чем мы работаем».

«Мы продолжаем работать, никаких временных рамок нет, — продолжил глава IAAF. — Просто критерии должны быть выполнены. Разочарование — хорошее слово. Потому что нет причин, почему бы прогресс был отмечен».

Коу подчеркнул, что вопрос восстановления ВФЛА в IAAF не является политическим. «Весь вопрос только в выполнении критериев и в приведении антидопинговой работы в соответствие с международными стандартами».

«Я не вижу причин, почему нельзя сделать более серьезные шаги навстречу выполнению критериев. Пока существует большие разрывы, которые требуют того, чтобы между ними были проложены мосты», — считает президент IAAF.