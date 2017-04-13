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13 апреля 2017, 21:19 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Коу: ВФЛА замедлила темпы выполнения критериев IAAF

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) перестала заметно прогрессировать в вопросе выполнения критериев по восстановлению, которые выработала для нее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил на пресс-конференции в Лондоне президент IAAF Себастьян Коу.

Совет IAAF прошел в Лондоне 12—13 апреля.

«Несколько причин, почему прогресс не был сделан, — начал Коу. — У ВФЛА не должно быть иллюзий относительно того, что критерии будут изменены. Это то, над чем мы работаем».

«Мы продолжаем работать, никаких временных рамок нет, — продолжил глава IAAF. — Просто критерии должны быть выполнены. Разочарование — хорошее слово. Потому что нет причин, почему бы прогресс был отмечен».

Коу подчеркнул, что вопрос восстановления ВФЛА в IAAF не является политическим. «Весь вопрос только в выполнении критериев и в приведении антидопинговой работы в соответствие с международными стандартами».

«Я не вижу причин, почему нельзя сделать более серьезные шаги навстречу выполнению критериев. Пока существует большие разрывы, которые требуют того, чтобы между ними были проложены мосты», — считает президент IAAF.
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Лебедева: Исинбаева является раздражителем для главы IAAF

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева является раздражителем для президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член Совета Федерации, в прошлом прыгунья в длину Татьяна Лебедева.
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