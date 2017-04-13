В IAAF обеспокоены назначением Исинбаевой на ключевой пост в РУСАДА

«Трудно понять, как назначение Исинбаевой поможет улучшить сложившуюся ситуацию и создать более открытую среду для российских информаторов. Елена называла доклад комиссии ВАДА беспочвенными обвинениями, хотя сама его не читала. При этом она критиковала осведомителей Степановых», — приводит слова Андерсена Inside the Games.