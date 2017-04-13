Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29421965/
13 апреля 2017, 20:45 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

В IAAF обеспокоены назначением Исинбаевой на ключевой пост в РУСАДА

Председатель рабочей группы IAAF Руне Андерсен выразил обеспокоенность в связи с назначением двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на ключевую должность в российском антидопинговом агентстве.

«Трудно понять, как назначение Исинбаевой поможет улучшить сложившуюся ситуацию и создать более открытую среду для российских информаторов. Елена называла доклад комиссии ВАДА беспочвенными обвинениями, хотя сама его не читала. При этом она критиковала осведомителей Степановых», — приводит слова Андерсена Inside the Games.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

IAAF проголосовала за сохранение дистанции 50 км в ходьбе в программе ОИ-2020

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) проголосовал за сохранение дистанции 50 километров в ходьбе в программе Олимпиады-2020 в Токио, сообщает портал insidethegames.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!