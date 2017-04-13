IAAF проголосовала за сохранение дистанции 50 км в ходьбе в программе ОИ-2020
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) проголосовал за сохранение дистанции 50 километров в ходьбе в программе Олимпиады-2020 в Токио, сообщает портал insidethegames.
Голосование прошло в четверг в рамках заседания совета IAAF в Лондоне. Ранее минимум 60 ведущих мировых ходоков, включая олимпийских чемпионов австралийца Джареда Таллента и словака Матея Тота, подписали петицию в адрес президента IAAF Себастьяна Коу против исключения этой дистанции из программы Игр.
Дистанция в 50 километров присутствовала в программе Игр с 1932 года, за исключением Олимпиады-1976 в Монреале.
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