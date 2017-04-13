Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29421576/
13 апреля 2017, 19:57 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF проголосовала за сохранение дистанции 50 км в ходьбе в программе ОИ-2020

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) проголосовал за сохранение дистанции 50 километров в ходьбе в программе Олимпиады-2020 в Токио, сообщает портал insidethegames.

Голосование прошло в четверг в рамках заседания совета IAAF в Лондоне. Ранее минимум 60 ведущих мировых ходоков, включая олимпийских чемпионов австралийца Джареда Таллента и словака Матея Тота, подписали петицию в адрес президента IAAF Себастьяна Коу против исключения этой дистанции из программы Игр.

Дистанция в 50 километров присутствовала в программе Игр с 1932 года, за исключением Олимпиады-1976 в Монреале.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Чемпионка России в беге на 100 м Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, начнет летний сезон 14 мая на турнире во Франции. Об этом сообщил ТАСС агент спортсменки Айвар Каротам.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы