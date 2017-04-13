Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29419870/
13 апреля 2017, 17:50 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпионка России в беге на 100 м Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, начнет летний сезон 14 мая на турнире во Франции. Об этом сообщил ТАСС агент спортсменки Айвар Каротам.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых 20-летняя Кристина Сивкова.

«Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции», — сказал Каротам.

Cпортсменка выйдет на старт 100-метровки на турнире Мeeting de Montgeron, который пройдет в предместье Парижа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прыгун в высоту Цыплаков отправил заявку на участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

Прыгун в высоту Цыплаков отправил заявку на участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года в прыжках в высоту 24-летний Даниил Цыплаков, допущенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях, может получить возможность начать сезон 13 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Шанхае. Об этом сообщил ТАСС агент спортсмена Айвар Каротам.
Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

РФС разрешил проводить матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге

Мутко: подготовка Казани к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 не вызывает тревог

Сделка по продаже ФК "Милан" китайским инвесторам официально закрыта