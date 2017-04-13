Чемпионка России в беге на 100 м Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых 20-летняя Кристина Сивкова.

«Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции», — сказал Каротам.

Cпортсменка выйдет на старт 100-метровки на турнире Мeeting de Montgeron, который пройдет в предместье Парижа.