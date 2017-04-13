Прыгун в высоту Цыплаков отправил заявку на участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

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IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры сборной: Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

Агент спортсмена сообщил, что не может говорить за своего подопечного, с какого старта тот начнет сезон. «Многое будет зависеть от того, когда сам спортсмен захочет выступать, — заметил Каротам. — Сегодня я отправил заявку для участия в шанхайском этапе “Бриллиантовой лиги”, который состоится 13 мая».

«С начала июня у Даниила также будет несколько стартов, организаторы некоторых из них уже подтвердили мне его участие, — продолжил собеседник агентства. — Так, например, уже сейчас можно с уверенностью говорить, что Цыплаков будет 17 июня выступать на турнире в словацком Самурине. До конца июня у него будет четыре-пять стартов, если он готов. Я думаю, что никаких проблем с международными стартами у Даниила не возникнет».

Зимний сезон — 2017 Цыплаков, в активе которого также есть золото командного ЧЕ-2015, вынужден был пропустить из- за травмы колена.