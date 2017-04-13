Матыцин: Российские легкоатлеты, допущенные IAAF, смогут выступить на Универсиаде

IAAF во вторник разрешила чемпионам мира 2015 года Сергею Шубенкову и Марии Кучиной (после замужества Ласицкене), а также еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов в международных стартах сезона. На данный момент в список IAAF на выступление в международных соревнованиях входят 12 россиян, включая информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлию Степанову. Прыгунья в длину Дарья Клишина выступала в нейтральном статусе на зимнем чемпионате Европы-2017 в Белграде. Универсиада-2017 пройдет в Тайбэе 19—30 августа .

«Мы обратились с запросом в IAAF и получили совершенно конкретный ответ, — сказал по телефону Матыцин. — Так как Универсиада в Тайбэе проходит в соответствии с планами IAAF и находится в официальном календаре IAAF, то все нормы и требования, которые распространяются на всех российских атлетов, также будут распространены и на участников Универсиады. В данном случае участие в Универсиаде российских легкоатлетов из списка, который согласован Международной федерацией легкой атлетики, возможно. Вопрос заключается только в статусе участников — каким он будет?».

Собеседник агентства отметил, что FISU примет решение позднее.

«Я не очень понимаю термин “под нейтральным флагом”, — добавил глава FISU. — Мы официальный ответ от IAAF получили, а Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), насколько я знаю, сделала запрос в IAAF. И когда они получат официальный ответ, мы будем принимать окончательное решение. Это не только наше решение — под каким флагом будет выступать спортсмен, мы это не регулируем. Прежде всего, должна принять решение российская сторона — о включении спортсменов в состав команды и их участии в Универсиаде. Как только мы получим официальную заявку, тогда и будет принято официальное решение».

Вердикт — в конце мая

Президент FISU назвал примерные сроки принятия окончательного решения о статусе российских легкоатлетов на Универсиаде.

«Время пока у нас есть — следующее заседание президиума FISU состоится в конце мая в Будапеште, — рассказал Матыцин. — И у нас стоит задача, как и у всех международных организаций, максимально защитить чистых спортсменов и обеспечить их участие в официальных стартах».

«По другим видам спорта никаких ограничений на участие российских спортсменов в Универсиаде нет», — подчеркнул собеседник агентства.