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13 апреля 2017, 15:54 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Посол Швеции в РФ примет участие в международном марафоне в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в РФ Петер Эриксон принял приглашение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поучаствовать в международном марафоне «Европа-Азия», который пройдет в городе 6 августа 2017 года, сообщила пресс-служба Екатеринбургской городской думы.

«На имя Евгения Ройзмана поступило письмо от чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в РФ господина Петера Эриксона. Он информирует, что с радостью принимает приглашение принять участие в международном легкоатлетическом марафоне “Европа-Азия” и уже зарегистрировался в качестве участника забега», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга также пригласил мэра Канн Дэвида Лиснарда и вице-мэра Ниццы Кристиана Эстрози поучаствовать в марафоне. «Жду ответов от мэров французских городов Ницца и Канны. Они бегают марафоны и соревнуются между собой», — приводит пресс- служба слова Ройзмана.

Екатеринбургский международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» в 2017 году пройдет в третий раз. В 2016 году в соревнованиях приняли участие почти 5 тыс. спортсменов из 232 городов, 45 регионов России и 17 стран мира, среди которых легкоатлет Юрий Чечун и отстраненная от Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сардана Трофимова. Эти спортсмены первыми преодолели финишную черту.
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