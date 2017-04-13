Посол Швеции в РФ примет участие в международном марафоне в Екатеринбурге

«На имя Евгения Ройзмана поступило письмо от чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в РФ господина Петера Эриксона. Он информирует, что с радостью принимает приглашение принять участие в международном легкоатлетическом марафоне “Европа-Азия” и уже зарегистрировался в качестве участника забега», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга также пригласил мэра Канн Дэвида Лиснарда и вице-мэра Ниццы Кристиана Эстрози поучаствовать в марафоне. «Жду ответов от мэров французских городов Ницца и Канны. Они бегают марафоны и соревнуются между собой», — приводит пресс- служба слова Ройзмана.