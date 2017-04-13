Слепого зона. Как совершить переворот ради победы

В современном спорте судьбу победы зачастую предрешает исключительная точность. Атлет во всём должен быть идеален — и только тогда он сможет добиться выдающегося результата. Спорт сто лет назад не ставил перед участниками соревнований столь жёстких условий, однако уже тогда спортсмены придумывали приёмы, которые помогают атлетам побеждать и сегодня. Обладатель двух золотых наград Олимпиады-1924 легкоатлет Гарольд Осборн почти век назад придумал, как облегчить себе жизнь, а сегодня его идеей пользуются тысячи атлетов по всему миру от Елены Исинбаевой до Криштиану Роналду. Разбираемся, какую же революцию, сам того не желая, сотворил Осборн.

Хитрость подслеповатого прыгуна

Гарольд Марион Осборн, родившийся ровно 118 лет тому назад — 13 апреля 1899 года — рос шустрым и активным мальчишкой. Отец на семейной ферме устроил для детей своего рода манеж, где они тренировали различные легкоатлетические навыки — бегали с барьерами и без, прыгали в высоту и в длину. В ранние годы всё это воспринималось Гарольдом и двумя его братьями как развлечение, однако впоследствии переросло в серьёзное увлечение лёгкой атлетикой. В университете Хилсборо молодой человек начал практиковаться с настоящими спортивными снарядами и добился серьёзных успехов, добравшись до национальной сборной Соединённых Штатов по лёгкой атлетике.



Всё это было бы похоже на любую другую историю выдающегося чемпиона, если бы не одна любопытная особенность. Ещё в детстве Гарольд получил серьёзную травму, после которой он одним глазом видел плохо, а другим не видел практически ничего. Очки помогали Осборну уверенно читать и писать, но заниматься спортом ему было невероятно трудно — в любимых прыжках в высоту он, утратив способность к стереоскопическому зрению, с трудом рассчитывал момент отталкивания. Однако ещё в школе Гарольд придумал способ это исправить, который и помог ему добиться выдающихся успехов.



Уловка была простой и очевидной, однако прежде никто в мире лёгкой атлетики её не применял. Гарольд Осборн стал первым прыгуном в высоту, начавшим точно измерять свой разбег. «Я измерял мой разбег очень тщательно, отмечая 24 фута между местом отталкивания и первой контрольной отметкой, затем отмерял 12 футов до второй отметки. Я выполнял три шага до первой отметки, а затем ещё четыре до отталкивания. Я подходил к планке под углом в 45 градусов, несколько удлиняя последний шаг, но выполнял его быстро», — рассказывал о своей технике прыжка Осборн. Сейчас подобные рассуждения можно услышать от любого легкоатлета, но в 20-е Гарольд сильно удивлял соперников своими точными расчётами перед началом любых соревнований.

Два золота — строго по меткам

Ещё больше соперники удивлялись, когда подслеповатый парень в очках, чётко следующий своим меткам, внешне легко показывал высокие результаты. В 1922 году он впервые выступил на чемпионате США по лёгкой атлетике и сходу занял там три вторых места, отличившись не только в прыжках в высоту, но также в тройном прыжке и десятиборье. Через год на национальных соревнованиях он в тройном прыжке не выступал, зато в десятиборье стал лучшим в стране с национальным рекордом. Удался Гарольду и прыжок в высоту: 1,92 в те времена — отличный результат.



На отборочном турнире перед Олимпиадой 1924 года в Париже Осборн занял первое место как в прыжках в высоту, так и в десятиборье, а потому полетел в Европу, чтобы представлять свою страну сразу в двух видах олимпийской программы. Любопытно, что за месяц до Игр Гарольд ещё и установил мировой рекорд, преодолев высоту 2,03 метра. Во французской столице точные подсчёты рекордсмена также привлекли к себе всеобщее внимание, поскольку оправдались на сто процентов. 7 июля Гарольд с олимпийским рекордом победил в прыжках в высоту, преодолев планку на отметке 1,98 метра, а через пять дней установил мировой рекорд в десятиборье, при этом показав лучшие результаты в любимых прыжках и спринтерском беге, как гладком, так и с барьерами.

Вернувшись домой с двумя золотыми наградами, Осборн не стал почивать на лаврах. В сентябре 1924-го он обновил рекорд США в десятиборье, а в 1925-м несколько раз приближался к мировому рекорду в прыжках в высоту. До 2,03 на соревнованиях Гарольд больше не добирался, но два метра ему всё же однажды покорились и принесли очередное звание чемпиона страны. Осборн оставался в обойме лучших легкоатлетов Америки вплоть до 1928 года. А после пятого места на Олимпиаде в Амстердаме он оставил занятия спортом и стал больше времени уделять семье и врачебной практике остеопата. Впрочем, он и по сей день остаётся единственным олимпийцем в мире, кому удалось на одной Олимпиаде выиграть соревнования и в многоборье, и в отдельном виде.

Да и остроумная идея слабовидящего атлета в большом спорте прижалась. Каждый современный прыгун теперь точно знает, сколько шагов ему нужно для разбега и отмечает своё место старта. Впрочем, это подходит не только прыгунам — даже Криштиану Роналду перед выполнением стандарта чётко знает количество шагов своего разбега.