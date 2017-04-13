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https://sport.mail.ru/news/athletics/29413966/
13 апреля 2017, 11:17 | Летние: Легкая атлетика | РБК-Спорт

Российский спортсмен обвинил IAAF в дисквалификации без доказательств

Российский ходок Станислав Емельянов заявил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала его на восемь лет, не предъявив доказательств вины.

Российский ходок Станислав Емельянов заявил что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) дисквалифицировала его на восемь лет не предъявив доказательств вины. Увеличить
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Станислав Емельянов, побеждавший на чемпионатах мира среди юношей и юниоров в 2007 и 2008 годах, считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) безосновательно дисквалифицировала его на восемь лет. Об этом спортсмен заявил в интервью «РБК-Спорт».

В начале апреля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Емельянова виновным в нарушении правила 32.2 IAAF («использование или попытка использования запрещенных препаратов»). Срок наказания объясняется тем, что дисквалификация стала второй — ранее Емельянова отстраняли от соревнований в 2014 году из-за аномальных показателей биологического паспорта.

Емельянов настоял на вскрытии пробы Б, и она дала отрицательный результат. Несмотря на это, CAS дисквалифицировал спортсмена.

«IAAF, видимо, была заинтересована в моей дисквалификации, потому что я ничем иным не могу объяснить то, что она заново начала рассматривать дело, по которому уже однажды был вынесен оправдательный вердикт. Пробу, о которой идет речь, я сдал в июне 2015 года, и вместе со мной сдавали еще девять спортсменов в Саранске — тогда перед чемпионатом мира проверяли очень много спортсменов сборной.

Тогда мне еще пришлось наполнять баночку не единожды — в первый раз моча оказалась слишком низкой плотности, и мне пришлось пересдавать, хотя, например, Веру Соколову, у которой плотность мочи была еще ниже, сразу отпустили. То есть получилось, что я сдал три образца. После чемпионата России мне сообщили, что первая проба дала отрицательный результат, однако его решили не учитывать, ведь плотность мочи была низкой. И тогда вскрыли еще одну пробу — вот она и оказалась положительной. Претензий ко мне по процедуре сдачи пробы со стороны допинг- офицеров не было, — рассказал Емельянов.

После отрицательного результата пробы Б IAAF изучила обстоятельства дела и сняла с Емельянова все обвинения. Однако в 2016 году IAAF инициировала расследование закрытого дела заново. По словам ходока, дважды подряд его дисквалифицировали на основании подозрения.

«Возможно, в том году IAAF нужно было найти как можно больше россиян, которых можно обвинить в допинге. Либо надо было отстоять репутацию Кельнской лаборатории. Не знаю, логичного объяснения происходящему нет, могу только догадываться. У IAAF вроде бы не было никаких оснований начинать это дело заново. У меня есть переписка, где эксперты признают, что даже та проба, что оказалась положительной, не дает возможности со стопроцентной уверенностью говорить о применении допинга. Логики в происходящем нет. К примеру, у Дениса Нижегородова, еще одного ходока сборной России, пробу с Олимпиады перепроверяли, подтвердилось отсутствие запрещенных препаратов и на этом история закончилась.

Мое же дело было отправлено в суд в Лозанне. И CAS решил меня дисквалифицировать, притом что и на этот раз было заявлено, что доказательств нет и меня наказывают только на основании подозрения! Ни IAAF, ни CAS вообще не стали собирать доказательства. В решении суда написано: «Вина спортсмена не доказана. Но есть косвенные улики: дисквалификация бывшего директора ЦОП В. М. Колесникова, дисквалификация 5 ходоков, которые сдавали пробы одновременно со мной, и низкая плотность мочи в пробе Б» (плотность составляла 0,09, а у Соколовой — 0,01, практически вода, и в ее пробе Б нашли ЭПО). Нормальная плотность — 0,05. CAS и IAAF честно признались, что не могут доказать мою вину, но все равно дисквалифицировали меня! Дважды подряд меня наказали только на основании подозрения, и поскольку первую дисквалификацию я оспаривать не стал, во второй раз «влетел» на восемь лет, — заявил Емельянов.

В ноябре 2015 года IAAF в связи с обвинениями в массовом использовании допинга лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства. Таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах. В июне 2016 года IAAF оставила в силе свое решение, что означало отстранение российских спортсменов от Олимпиады.

После этого ОКР и 68 российских легкоатлетов подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя признать незаконной норму IAAF, по которой от участия в Олимпиаде были отстранены все российские легкоатлеты. В конце июля CAS этот иск отклонил. В Рио-де-Жанейро сборную России по легкой атлетике представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина, которую признали соответствующей критериям IAAF. В финале она показала девятый результат.

Только в конце 2016 года IAAF начала принимать заявки от российских легкоатлетов на выступление под нейтральным флагом. Всего ВФЛА подала около 100 таких заявок. Десять российских спортсменов, в том числе действующие чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина, были признаны соответствующими критериям антидопингового кодекса.
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Новости Легкой атлетики

Емельянов: IAAF дисквалифицировала меня просто так, без доказательств

Емельянов: IAAF дисквалифицировала меня просто так, без доказательств

В начале апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского ходока Станислава Емельянова на восемь лет. Солидный срок наказания объясняется тем, что дисквалификация стала второй — ранее Емельянова отстраняли от соревнований в 2014 году.
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