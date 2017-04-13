Российский спортсмен обвинил IAAF в дисквалификации без доказательств

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Станислав Емельянов, побеждавший на чемпионатах мира среди юношей и юниоров в 2007 и 2008 годах, считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) безосновательно дисквалифицировала его на восемь лет. Об этом спортсмен заявил в интервью «РБК-Спорт».

В начале апреля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Емельянова виновным в нарушении правила 32.2 IAAF («использование или попытка использования запрещенных препаратов»). Срок наказания объясняется тем, что дисквалификация стала второй — ранее Емельянова отстраняли от соревнований в 2014 году из-за аномальных показателей биологического паспорта.

Емельянов настоял на вскрытии пробы Б, и она дала отрицательный результат. Несмотря на это, CAS дисквалифицировал спортсмена.

«IAAF, видимо, была заинтересована в моей дисквалификации, потому что я ничем иным не могу объяснить то, что она заново начала рассматривать дело, по которому уже однажды был вынесен оправдательный вердикт. Пробу, о которой идет речь, я сдал в июне 2015 года, и вместе со мной сдавали еще девять спортсменов в Саранске — тогда перед чемпионатом мира проверяли очень много спортсменов сборной.

Тогда мне еще пришлось наполнять баночку не единожды — в первый раз моча оказалась слишком низкой плотности, и мне пришлось пересдавать, хотя, например, Веру Соколову, у которой плотность мочи была еще ниже, сразу отпустили. То есть получилось, что я сдал три образца. После чемпионата России мне сообщили, что первая проба дала отрицательный результат, однако его решили не учитывать, ведь плотность мочи была низкой. И тогда вскрыли еще одну пробу — вот она и оказалась положительной. Претензий ко мне по процедуре сдачи пробы со стороны допинг- офицеров не было, — рассказал Емельянов.

После отрицательного результата пробы Б IAAF изучила обстоятельства дела и сняла с Емельянова все обвинения. Однако в 2016 году IAAF инициировала расследование закрытого дела заново. По словам ходока, дважды подряд его дисквалифицировали на основании подозрения.

«Возможно, в том году IAAF нужно было найти как можно больше россиян, которых можно обвинить в допинге. Либо надо было отстоять репутацию Кельнской лаборатории. Не знаю, логичного объяснения происходящему нет, могу только догадываться. У IAAF вроде бы не было никаких оснований начинать это дело заново. У меня есть переписка, где эксперты признают, что даже та проба, что оказалась положительной, не дает возможности со стопроцентной уверенностью говорить о применении допинга. Логики в происходящем нет. К примеру, у Дениса Нижегородова, еще одного ходока сборной России, пробу с Олимпиады перепроверяли, подтвердилось отсутствие запрещенных препаратов и на этом история закончилась.

Мое же дело было отправлено в суд в Лозанне. И CAS решил меня дисквалифицировать, притом что и на этот раз было заявлено, что доказательств нет и меня наказывают только на основании подозрения! Ни IAAF, ни CAS вообще не стали собирать доказательства. В решении суда написано: «Вина спортсмена не доказана. Но есть косвенные улики: дисквалификация бывшего директора ЦОП В. М. Колесникова, дисквалификация 5 ходоков, которые сдавали пробы одновременно со мной, и низкая плотность мочи в пробе Б» (плотность составляла 0,09, а у Соколовой — 0,01, практически вода, и в ее пробе Б нашли ЭПО). Нормальная плотность — 0,05. CAS и IAAF честно признались, что не могут доказать мою вину, но все равно дисквалифицировали меня! Дважды подряд меня наказали только на основании подозрения, и поскольку первую дисквалификацию я оспаривать не стал, во второй раз «влетел» на восемь лет, — заявил Емельянов.

В ноябре 2015 года IAAF в связи с обвинениями в массовом использовании допинга лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства. Таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах. В июне 2016 года IAAF оставила в силе свое решение, что означало отстранение российских спортсменов от Олимпиады.

После этого ОКР и 68 российских легкоатлетов подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя признать незаконной норму IAAF, по которой от участия в Олимпиаде были отстранены все российские легкоатлеты. В конце июля CAS этот иск отклонил. В Рио-де-Жанейро сборную России по легкой атлетике представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина, которую признали соответствующей критериям IAAF. В финале она показала девятый результат.

Только в конце 2016 года IAAF начала принимать заявки от российских легкоатлетов на выступление под нейтральным флагом. Всего ВФЛА подала около 100 таких заявок. Десять российских спортсменов, в том числе действующие чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина, были признаны соответствующими критериям антидопингового кодекса.