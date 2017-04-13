Российские легкоатлеты на Универсиаде-2017 смогут выступать под флагом FISU

«Спортсмены, принимающие участие в легкоатлетическом турнире Универсиады-2017, должны соответствовать критериям IAAF, — подчеркнул Матыцин. — Это такие же международные спортивные соревнования, которые внесены в календарь IAAF. Мы сейчас будем рассматривать все вопросы, но, скорее всего, если российские легкоатлеты будут выступать на Универсиаде, то они выйдут на старт под флагом FISU. Но это при условии, если ВФЛА в период, предшествующий Универсиаде, не восстановят членство в IAAF».

«Мы в свое время направили официальный запрос в IAAF и получили ответ, — продолжил собеседник ТАСС. — С международной федерацией у нас заключен договор, и эта организация считает, что все нормы и требования, которые распространяются на международные соревнования, должны распространяться и на Универсиаду».

Глава FISU пока затруднился ответить на вопрос, будут ли будущие медали российских легкоатлетов идти в зачет сборной России.

«Окончательного решения еще не принято, но, скорее всего, если не будет никаких изменений в статусе ВФЛА, то, наверно, не будут учитываться, — продолжил Матыцин. — Пока ситуация такая, но мы надеемся, что в мае что-то прояснится. У нас состоится заседание исполкома FISU, где будет окончательно принято решение, в котором будут учтены все существующие нормы и критерии».

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры отечественной легкой атлетики: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова. Легкоатлетический турнир Универсиады-2017 пройдет с 20 по 25 августа.