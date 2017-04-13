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13 апреля 2017, 10:03 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Призер Универсиады-2015 прыгун с шестом Мудров планирует выступать за границей с июня

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали Универсиады-2015 в прыжках с шестом россиянин Илья Мудров, допущенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях, планирует начать выступать в заграничных стартах с июня. Об этом он сообщил ТАСС.

25-летний спортсмен из Ярославля в зимнем сезоне уже сумел выполнить квалификационный норматив позволяющий претендовать на участие в чемпионате мира в Лондоне. Увеличить
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25-летний спортсмен из Ярославля в зимнем сезоне уже сумел выполнить квалификационный норматив, позволяющий претендовать на участие в чемпионате мира в Лондоне. На январском Мемориале Дьячкова-Озолина Мудров одержал победу с результатом 5 метров 70 см. На зимнем чемпионате России спортсмен выступил неудачно, заняв только восьмое место (5,35).

«Думаю, что я начну летний сезон на командном чемпионате России в Сочи в конце мая, — отметил Мудров. — Перед этим турниром у меня будет тренировочный сбор в Адлере. Что касается международных стартов, то мы планируем выступать в них начиная с июня. Конечно, если меня будут на них приглашать».

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 25 по 26 мая. Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне — с 5 по 13 августа.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры отечественной легкой атлетики: Мария Кучина (Лацискене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова.
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