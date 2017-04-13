Шубенков: Я русский, мне можно на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов

«Последние полтора года — самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле — это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело. Особенно неприятно, когда ты ни в чем не виноват. Больше года я ковырялся в бумагах, консультировался с юристами, бился за то, чтобы вернуть себе свою профессию. И вот на днях стену удалось пробить, хоть и не до конца.

«Первое, о чем надо помнить, допуск — не гарантия участия в стартах. Надо будет с каждым организатором договариваться. Но это уже работа менеджера. Я себя чувствую избитым человеком, который победил в уличной драке. Вот только не ощущается пока этой победы. Почему все так долго? В моей жизни за это время глобально ничего не менялось: те же тренировки, сборы, отсутствие допинга, регулярный контроль раз в месяц от шведской компании по запросу ИААФ. Так почему в июле было нельзя допустить, а сейчас можно?

Юрий Борзаковский сказал, что на ЧМ атлеты должны выступать под флагом России. Согласен! И когда такая возможность появится я вновь буду выступать под флагом. Я акцентирую внимание на том, что «выступать под флагом». Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить и тренироваться в России, и выступать за Россию.

Но есть второй вариант — продолжать ждать, когда восстановят нашу федерацию. Это может затянуться и на годы. Вот только я, скорее всего, уже не буду нужен этой сборной. Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу! Последние полтора года я продолжал активно тренироваться, ездил на сборы. Чувствую себя хорошо. Моя цель — выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют, — написал Шубенков в своем инстаграме.

Ранее ИААФ допустила к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом семь российских спортсменов, напоминает RT. Среди этих атлетов оказался и Шубенков.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSzINUdDJ6d/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Same in English at https://www.facebook.com/sergey.shubenkov/posts/1613959705285690 Последние полтора года - самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле - это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело. Особенно неприятно, когда ты ни в чем не виноват. Больше года я ковырялся в бумагах, консультировался с юристами, бился за то, чтобы вернуть себе свою профессию. И вот на днях стену удалось пробить, хоть и не до конца. Первое, о чем надо помнить, допуск - не гарантия участия в стартах. Надо будет с каждым организатором договариваться. Но это уже работа менеджера. Я себя чувствую избитым человеком, который победил в уличной драке. Вот только не ощущается пока этой победы. Почему все так долго? В моей жизни за это время глобально ничего не менялось: те же тренировки, сборы, отсутствие допинга, регулярный контроль раз в месяц от шведской компании по запросу ИААФ. Так почему в июле было нельзя допустить, а сейчас можно? Юрий Борзаковский сказал, что на ЧМ атлеты должны выступать под флагом России. Согласен! И когда такая возможность появится я вновь буду выступать под флагом. Я акцентирую внимание на том, что «выступать под флагом». Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно хоть на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить и тренироваться в России, и выступать за Россию. Но есть второй вариант - продолжать ждать, когда восстановят нашу Федерацию. Это может затянуться и на годы. Вот только я, скорее всего, уже не буду нужен этой сборной. Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу! Последние полтора года я продолжал активно тренироваться, ездил на сборы. Чувствую себя хорошо. Моя цель - выиграть Чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-12T20:34:20+00:00">Апр 12 2017 в 1:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>