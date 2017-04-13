Шубенков: Я русский, мне можно на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прокомментировал ранее полученное разрешение от ИААФ на участие в международных стартах в качестве нейтрального спортсмена.
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«Последние полтора года — самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле — это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело. Особенно неприятно, когда ты ни в чем не виноват. Больше года я ковырялся в бумагах, консультировался с юристами, бился за то, чтобы вернуть себе свою профессию. И вот на днях стену удалось пробить, хоть и не до конца.
«Первое, о чем надо помнить, допуск — не гарантия участия в стартах. Надо будет с каждым организатором договариваться. Но это уже работа менеджера. Я себя чувствую избитым человеком, который победил в уличной драке. Вот только не ощущается пока этой победы. Почему все так долго? В моей жизни за это время глобально ничего не менялось: те же тренировки, сборы, отсутствие допинга, регулярный контроль раз в месяц от шведской компании по запросу ИААФ. Так почему в июле было нельзя допустить, а сейчас можно?
Юрий Борзаковский сказал, что на ЧМ атлеты должны выступать под флагом России. Согласен! И когда такая возможность появится я вновь буду выступать под флагом. Я акцентирую внимание на том, что «выступать под флагом». Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить и тренироваться в России, и выступать за Россию.
Но есть второй вариант — продолжать ждать, когда восстановят нашу федерацию. Это может затянуться и на годы. Вот только я, скорее всего, уже не буду нужен этой сборной. Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу! Последние полтора года я продолжал активно тренироваться, ездил на сборы. Чувствую себя хорошо. Моя цель — выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют, — написал Шубенков в своем инстаграме.
Ранее ИААФ допустила к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом семь российских спортсменов, напоминает RT. Среди этих атлетов оказался и Шубенков.
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