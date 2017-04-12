Легкоатлет Шубенков в мае выступит на турнире Prefontaine Classic в Юджине

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Prefontaine Classic будет проходить в Юджине как этап Бриллиантовой лиги, забег на 110 метров с барьерами в его рамках является дополнительной дисциплиной и не пойдет в зачет лиги.

«В Prefontaine Classic будет проходить забег на 110 м с барьерами. Он запланирован на 27 мая. Планируется участие в нем Шубенкова», — сообщили корреспонденту агентства «Р-Спорт» в пресс-службе Prefontaine Classic.

Во вторник IAAF сообщила, что Шубенков, а также прыгунья в высоту Мария Кучина (после замужества Ласицкене), Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Широбоков (ходьба), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Ольга Мулина (прыжки с шестом) и Яна Смердова (ходьба) допущены до выступления в международных соревнованиях под нейтральным флагом.