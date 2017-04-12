ВФЛА запросит у IAAF разъяснения по нейтральному статусу легкоатлетов РФ

Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила чемпионам мира Сергею Шубенкову, Марии Кучиной (после замужества Ласицкене) и еще пяти российским легкоатлетам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах.

На данный момент разрешения IAAF на выступление в международных соревнованиях имеют 12 россиян, в том числе и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова. Прыгунья в длину Дарья Клишина выступала в качестве нейтральной спортсменки на зимнем чемпионате Европы-2017 в Белграде.

«Я пока не понимаю, что значит под нейтральным флагом. ВФЛА сейчас запросит разъяснение, что означает нейтральный флаг. Кроме этого, надеюсь, нам объяснят критерии допуска. Кому-то он предоставляется, кому-то нет. В любом случае, давно пора, чтобы спортсмены могли соревноваться, а не только тренироваться», — сказал Колобков журналистам.

«Сейчас старты коммерческие, где флаг не поднимается. Вопрос в чемпионате мира, где спортсмены соревнуются под своим флагом. Но он пройдет уже летом», — подчеркнул министр.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.