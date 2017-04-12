ВФЛА запросит у IAAF разъяснения по нейтральному статусу легкоатлетов РФ
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) запросит разъяснение у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу выступлений российских легкоатлетов на международных стартах под нейтральным флагом, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила чемпионам мира Сергею Шубенкову, Марии Кучиной (после замужества Ласицкене) и еще пяти российским легкоатлетам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах.
На данный момент разрешения IAAF на выступление в международных соревнованиях имеют 12 россиян, в том числе и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова. Прыгунья в длину Дарья Клишина выступала в качестве нейтральной спортсменки на зимнем чемпионате Европы-2017 в Белграде.
«Я пока не понимаю, что значит под нейтральным флагом. ВФЛА сейчас запросит разъяснение, что означает нейтральный флаг. Кроме этого, надеюсь, нам объяснят критерии допуска.
«Сейчас старты коммерческие, где флаг не поднимается. Вопрос в чемпионате мира, где спортсмены соревнуются под своим флагом. Но он пройдет уже летом», — подчеркнул министр.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
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