Александр Хютте: Я боролся не против страны, а против тренера

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— Хакерская группировка Fancy Bears, ранее взломавшая базу данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), добралась и до вашей переписки с ИААФ. Вы подтверждаете ее подлинность?

— Я не видел самих писем, но — да, у меня действительно была переписка с ИААФ, состоящая в общей сложности из нескольких сотен писем.

— Судя по всему, вы обратились в ИААФ в попытке сократить срок собственной дисквалификации?

— Нет, главной целью было даже не это. Я боролся изо всех сил против своего бывшего тренера — Зухры Верещагиной. Я — патриот своей страны, и ни в коем случае не хочу ни в чем ей навредить. Но считаю, именно из-за таких людей, как Верещагина, наши легкоатлеты сидят во временном отстранении и пропустили Олимпийские игры. У нас нет системы употребления допинга, но есть отдельные «тренеры», которые тянут за собой вниз всех остальных. Я не хочу, чтобы Верещагина работала дальше и продолжала использовать свои методы. При этом я не пытаюсь, как Степановы или Андрей Дмитриев, устроить революцию. Наверное, меня тоже можно назвать информатором, но это несколько иное, чем у тех, кто был до меня.

УПОТРЕБЛЯТЬ ДОПИНГ В РОССИИ — ЭТО КАК КУРИТЬ ТРАВУ В ОФИСЕ ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ

— Давайте начнем с начала. Когда и при каких обстоятельствах вы попали к Зухре Верещагиной?

— Я пришел к ней в группу в 2014 году. До того я бегал 100 и 200 метров, хотя изначально специализировался на 400 метров и всегда стремился именно к этой дистанции. В группе Верещагиной, где было много сильных бегунов на круг, я надеялся побыстрее освоиться и сменить специализацию.

— Вас что-то насторожило в методах работы нового тренера?

— Раньше все вопросы, помимо тренировок, вроде закупки медикаментов, спортивного питания и тому подобного, я решал самостоятельно. Зухра сказала, что отныне моя задача — это качественно тренироваться, а все остальное она берет на себя. При этом мы целый год жили на российском сборе. А употреблять что-то запрещенное, находясь в России — это, извините, примерно как курить траву в офисе Госнаркоконтроля. К тебе в любой момент могут без предупреждения прийти допинг-офицеры и взять пробу, ты же у них как на ладони. Но меня удивило, что почти за год допинг-контроль у меня не брали ни разу.

— Но в какой-то момент допинг-офицеры все-таки к вам пожаловали?

— 22 мая 2015 года к нам в Сочи приехали офицеры из международной компании IDTM. Я был в списке тех, у кого они должны были взять пробы. Я подтвердил свое имя, подписал протокол и, на самом деле, уже даже успел бы сдать пробу, если бы буквально за полчаса до этого не был в туалетной комнате. И тут мне стали поступать смски от тренера, которая говорила, что сдавать допинг-контроль нельзя ни в коем случае. Я спросил: «Что же мне делать? Они тут, я уже все подписал». Она ответила: «Убегай».

— Как это физически можно сделать? Подраться с офицером и выпрыгнуть в окно?

— Нет, зачем? По правилам, пока не сдам пробу, я могу делать что угодно, просто допинг-офицер должен следовать за мной. Я пошел на завтрак, а там по лестнице быстренько ушел.

— В тот же день произошел и анекдотичный случай с Максимом Дылдиным, который уверял допинг-офицера, что он вообще не Дылдин, а другой человек?

— Да, так и было. Тут надо еще знать, как выглядит Максим — в татуировках, внешность очень характерная. Допинг-офицер его снимает на камеру и спрашивает: «Вы не Дылдин?» Тот говорит: «Нет». Стали спрашивать людей вокруг, я подтвердил, что это Дылдин. Потом еще в моей переписке с ИААФ затрагивалась эта тема, им нужно было подтверждение.

— Возвращаясь к вашей истории, в итоге вы все-таки вернулись и пробу сдали. Зачем?

— Верещагина сказала, что я должен сдать пробу. Может, она надеялась потом как-то договориться, я не знаю. Но я понимал, что в любом случае, такой побег от офицеров — это гарантированные четыре года. Когда в итоге моя проба оказалась «грязной», я был просто в шоке. За все годы моей профессиональной карьеры ко мне не было никаких вопросов, а тут меньше чем за год с ней — и такое! Я никогда ничего не принимал помимо того, что давала тренер. Считаю, что она украла у меня мечту. К тому же, из-за давления с ее стороны с смсками и последующим побегом, я стал героем доклада Ричарда Паунда, писал объяснительные… Зачем мне все это? Я всего лишь мечтал честно тренироваться и выступать.

НА ПИСЬМА ИЗ CAS Я ПРОСТО НЕ ОТВЕЧАЮ

— В какой момент вы решили напрямую написать письмо в ИААФ?

— Когда стало известно о положительной пробе, я остался вообще один на один с проблемой. Пропустил сроки вскрытия пробы «Б», тренер и прежняя группа перестали отвечать на звонки и заблокировали меня даже в соцсетях. Из федерации со мной никто не связывался. Тогда я написал письмо тогдашнему исполняющему обязанности президента федерации Вадиму Зеличенку. Объяснил, что готов признать вину, но делал все, что говорила тренер, и готов поделиться информацией о ней. Потом я написал Михаилу Бутову (на тот момент, генеральный секретарь ВФЛА. — Прим. «СЭ»). Он отреагировал, сказал, что примет к сведению. Писал еще Паркину (нынешний исполнительный директор ВФЛА. — Прим. «СЭ»). Параллельно я связался и с ИААФ, так как понимал, что это чуть ли не единственный мой шанс что-то изменить.

— В этой переписке, вы говорили только о себе — или информировали и о других нарушениях, происходивших в сборной?

— Наверное, больше 90 процентов писем были о моей собственной ситуации. Они спрашивали разное: были там шприцы или не было, есть у меня смски от тренера или нет, и тому подобное. Естественно, никаких угроз с моей стороны в адрес ИААФ там и близко не было. Не знаю, зачем это написали.

— Слушания в Спортивном арбитражном суде по вашему делу уже были?

— Еще нет. У меня нет адвоката, и на письма из CAS я просто не отвечаю. Заседание уже не раз переносилось из-за этого, последняя актуальная дата — 31 апреля.

— Чем сейчас занимается Зухра Верещагина?

— По моей информации, она продолжает тренировать. И это самое печальное. Таких людей в сборной России быть не должно.