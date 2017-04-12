Александр Хютте: Я боролся не против страны, а против тренера
Бывший чемпион страны по спринтерскому бегу Александр Хютте подробно объяснил, зачем стал информатором международной федерации (ИААФ) и сообщал туда о допинговых нарушениях.
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— Хакерская группировка Fancy Bears, ранее взломавшая базу данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), добралась и до вашей переписки с ИААФ. Вы подтверждаете ее подлинность?
— Я не видел самих писем, но — да, у меня действительно была переписка с ИААФ, состоящая в общей сложности из нескольких сотен писем.
— Судя по всему, вы обратились в ИААФ в попытке сократить срок собственной дисквалификации?
— Нет, главной целью было даже не это. Я боролся изо всех сил против своего бывшего тренера — Зухры Верещагиной. Я — патриот своей страны, и ни в коем случае не хочу ни в чем ей навредить. Но считаю, именно
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— Давайте начнем с начала. Когда и при каких обстоятельствах вы попали к Зухре Верещагиной?
— Я пришел к ней в группу в 2014 году. До того я бегал 100 и 200 метров, хотя изначально специализировался на 400 метров и всегда стремился именно к этой дистанции. В группе Верещагиной, где было много сильных бегунов на круг, я надеялся побыстрее освоиться и сменить специализацию.
— Вас
— Раньше все вопросы, помимо тренировок, вроде закупки медикаментов, спортивного питания и тому подобного, я решал самостоятельно. Зухра сказала, что отныне моя задача — это качественно тренироваться, а все остальное она берет на себя. При этом мы целый год жили на российском сборе. А употреблять
— Но в
— 22 мая 2015 года к нам в Сочи приехали офицеры из международной компании IDTM. Я был в списке тех, у кого они должны были взять пробы. Я подтвердил свое имя, подписал протокол и, на самом деле, уже даже успел бы сдать пробу, если бы буквально за полчаса до этого не был в туалетной комнате. И тут мне стали поступать смски от тренера, которая говорила, что сдавать
— Как это физически можно сделать? Подраться с офицером и выпрыгнуть в окно?
— Нет, зачем? По правилам, пока не сдам пробу, я могу делать что угодно, просто
— В тот же день произошел и анекдотичный случай с Максимом Дылдиным, который уверял
— Да, так и было. Тут надо еще знать, как выглядит Максим — в татуировках, внешность очень характерная.
— Возвращаясь к вашей истории, в итоге вы
— Верещагина сказала, что я должен сдать пробу. Может, она надеялась потом
НА ПИСЬМА ИЗ CAS Я ПРОСТО НЕ ОТВЕЧАЮ
— В какой момент вы решили напрямую написать письмо в ИААФ?
— Когда стало известно о положительной пробе, я остался вообще один на один с проблемой. Пропустил сроки вскрытия пробы «Б», тренер и прежняя группа перестали отвечать на звонки и заблокировали меня даже в соцсетях. Из федерации со мной никто не связывался. Тогда я написал письмо тогдашнему исполняющему обязанности президента федерации Вадиму Зеличенку. Объяснил, что готов признать вину, но делал все, что говорила тренер, и готов поделиться информацией о ней. Потом я написал Михаилу Бутову (на тот момент, генеральный секретарь ВФЛА. — Прим. «СЭ»). Он отреагировал, сказал, что примет к сведению. Писал еще Паркину (нынешний исполнительный директор ВФЛА. — Прим. «СЭ»). Параллельно я связался и с ИААФ, так как понимал, что это чуть ли не единственный мой шанс
— В этой переписке, вы говорили только о себе — или информировали и о других нарушениях, происходивших в сборной?
— Наверное, больше 90 процентов писем были о моей собственной ситуации. Они спрашивали разное: были там шприцы или не было, есть у меня смски от тренера или нет, и тому подобное. Естественно, никаких угроз с моей стороны в адрес ИААФ там и близко не было. Не знаю, зачем это написали.
— Слушания в Спортивном арбитражном суде по вашему делу уже были?
— Еще нет. У меня нет адвоката, и на письма из CAS я просто не отвечаю. Заседание уже не раз переносилось
— Чем сейчас занимается Зухра Верещагина?
— По моей информации, она продолжает тренировать. И это самое печальное. Таких людей в сборной России быть не должно.
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