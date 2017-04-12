Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29404974/
12 апреля 2017, 15:39 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Допинг-проба легкоатлетки Высоцкой дала положительный результат на остарин

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Допинг-проба российской легкоатлетки Екатерины Высоцкой (Вуколовой) дала положительный результат на остарин. Как сообщила ТАСС спортсменка, запрещенное вещество содержалось в спортивном питании.

По словам представителя спортсменки Сергея Лисина вещество содержалось в легальном спортивном питании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Высоцкая является бронзовым призером чемпионата России в беге на 200 метров, она участвовала в чемпионате Европы 2014 года в Цюрихе.

«Уведомление о положительной допинг-пробе мне пришло 3 февраля, сообщили, что найдено вещество остарин», — сказала Высоцкая.

Допинг-проба у спортсменки была взята 19 декабря во внесоревновательный период.

Спортсменка и ее представитель Сергей Лисин подчеркнули, что у них нет претензий к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Виной всему сомнительный производитель

Высоцкая собирается доказать свою невиновность, поскольку содержание вещества в допинг-пробе было минимальным, что исключает преднамеренное употребление вещества, которое относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов и направлено на повышение уровня тестостерона.

«Запрещенное вещество содержалось в препарате под названием “Экдистерон”, который является абсолютно легальным. Две банки с таблетками мы направили на экспертизу в лабораторию в Минске, которая обнаружила в препарате следы остарина», — отметил Лисин.

«Это уже четвертый случай, когда остарин обнаруживают в спортивном питании. По всем трем предыдущим случаям есть заключения, причем американских лабораторий. Теперь мы хотим, чтобы запечатанную фабричным способом банку с “Экдистероном” проверило РУСАДА, что позволит доказать нашу невиновность», — добавил он.

Лисин особо подчеркнул, что содержащий остарин «Экдистерон», который распространяется сомнительным производителем, и сейчас можно приобрести на прилавках магазинов спортивного питания. В этой связи он предупредил других атлетов, что его употребление чревато допинговыми нарушениями.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

IAAF отклонила заявку россиянки Аглицкой на участие в международных стартах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку российской бегуньи Марии Аглицкой на участие в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Мутко: террористы хотят отметиться в футболе, нужно объединиться для борьбы с ними

Межведомственная комиссия одобрила идею проведения в РФ баскетбольного Кубка мира - 2023

Допинг-проба легкоатлетки Высоцкой дала положительный результат на остарин