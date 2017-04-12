Допинг-проба легкоатлетки Высоцкой дала положительный результат на остарин
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/.
Допинг-проба российской легкоатлетки Екатерины Высоцкой (Вуколовой) дала положительный результат на остарин. Как сообщила ТАСС спортсменка, запрещенное вещество содержалось в спортивном питании.
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Высоцкая является бронзовым призером чемпионата России в беге на 200 метров, она участвовала в чемпионате Европы 2014 года в Цюрихе.
«Уведомление о положительной
Спортсменка и ее представитель Сергей Лисин подчеркнули, что у них нет претензий к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Виной всему сомнительный производитель
Высоцкая собирается доказать свою невиновность, поскольку содержание вещества в
«Запрещенное вещество содержалось в препарате под названием “Экдистерон”, который является абсолютно легальным. Две банки с таблетками мы направили на экспертизу в лабораторию в Минске, которая обнаружила в препарате следы остарина», — отметил Лисин.
«Это уже четвертый случай, когда остарин обнаруживают в спортивном питании. По всем трем предыдущим случаям есть заключения, причем американских лабораторий. Теперь мы хотим, чтобы запечатанную фабричным способом банку с “Экдистероном” проверило РУСАДА, что позволит доказать нашу невиновность», — добавил он.
Лисин особо подчеркнул, что содержащий остарин «Экдистерон», который распространяется сомнительным производителем, и сейчас можно приобрести на прилавках магазинов спортивного питания. В этой связи он предупредил других атлетов, что его употребление чревато допинговыми нарушениями.
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