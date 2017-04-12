IAAF отклонила заявку россиянки Аглицкой на участие в международных стартах

26-летняя Аглицкая специализируется в беге на 100 метров с барьерами.

Ранее сообщалось, что среди недопущенных значатся Никита Андриянов (400 м с барьерами), Елизавета Федосеева (200, 400 м), Констрантин Петряшов (100, 200 м, 4×400 м), Светлана Титова (100, 200 м), Александра Бушкова, Анастасия Евачева, Алексей Головин, Анастасия Калашникова, Юлия Турова (все — спортивная ходьба), Феликс Шестопалов (десятиборье).

Во вторник стало известно, что IAAF допустила до соревнований чемпионов мира 2015 года Сергея Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами) и Марию Кучину (прыжки в высоту), а также прыгуна в высоту Даниила Цыплакова, ходоков Сергея Широбокова и Яну Смердову, прыгунов с шестом Илью Мудрова и Ольгу Муллину. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено.