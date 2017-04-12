Пацев: Российским легкоатлетам будет тяжело оспорить отказ IAAF в допуске
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Российским легкоатлетам, недопущенным до соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), будет тяжело оспорить это решение, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный юрист, член правления общественной организации «Спорт и право» Артем Пацев.
IAAF во вторник сообщила о допуске чемпионов мира Сергея Шубенкова и Марии Кучиной, а также еще пятерых российских легкоатлетов до международных стартов под нейтральным флагом. При этом в релизе организации отдельно отмечено, что всего в текущем году было утверждено 10 заявок россиян при 17 отклоненных.
«Недопуск пока никто не оспаривает, потому что они только начали выдавать решения, — сказал Пацев корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Но теоретически оспорить отказ будет очень сложно, потому что критерии слишком размыты. Непонятно, как принимается то или иное решение. И непонятно, есть основания для оспаривания или их просто нет. Все решения очень субъективны: одних — допускают, других — нет».
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