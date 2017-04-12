Тренер: Организаторы майского этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине пригласили Шубенкова
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков получил официальное приглашение от организаторов майского этапа «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине принять участие в соревнованиях, которые будут проводиться в рамках этого этапа. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
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Шубенков хотел начать сезон этапом «Бриллиантовой лиги» в Шанхае 13 мая, однако, как сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований, такая возможность может быть предоставлена россиянину только в случае отказа от участия
«Мы изначально понимали, что наше участие в шанхайском старте окажется под вопросом, — заметил Клевцов. — Однако в конце мая в Юджине Сергей обязательно выйдет на старт. Мы уже получили официальное приглашение от организаторов».
Тренер отметил, что дистанция 110 метров не входит в программу этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине, но организаторы соревнований уже второй год подряд собираются проводить забег
Тренер также не исключил, что Шубенков примет участие в
Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине состоится 27 мая. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.
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