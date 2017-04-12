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12 апреля 2017, 12:41 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер: Организаторы майского этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине пригласили Шубенкова

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков получил официальное приглашение от организаторов майского этапа «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине принять участие в соревнованиях, которые будут проводиться в рамках этого этапа. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Как сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов Шубенков также может принять участие в <nobr>каком-то </nobr>старте у себя на родине в Барнауле. Увеличить
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Шубенков хотел начать сезон этапом «Бриллиантовой лиги» в Шанхае 13 мая, однако, как сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований, такая возможность может быть предоставлена россиянину только в случае отказа от участия кого-то из уже заявившихся спортсменов.

«Мы изначально понимали, что наше участие в шанхайском старте окажется под вопросом, — заметил Клевцов. — Однако в конце мая в Юджине Сергей обязательно выйдет на старт. Мы уже получили официальное приглашение от организаторов».

Тренер отметил, что дистанция 110 метров не входит в программу этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине, но организаторы соревнований уже второй год подряд собираются проводить забег спринтеров-барьеристов, который пройдет вне рамок этой легкоатлетической серии.

Тренер также не исключил, что Шубенков примет участие в каком-то местном старте у себя на родине в Барнауле в середине мая. «Нам важно, чтобы старт в Юджине не стал для него первым», — признался тренер. Собеседник ТАСС также заметил, что его спортсмен будет стремиться выйти на старт последующих этапов «Бриллиантовой лиги», где есть бег на 110 метров с барьерами, однако все эти выступления не должны противоречить программе подготовки спортсмена к августовскому чемпионату мира в Лондоне.

Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине состоится 27 мая. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.
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Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Шанхае. Как сообщила ТАСС директор турнира Эллен ван Ланген, приглашение российскому легкоатлету будет выслано в том случае, если один из заявленных участников снимется с соревнований.
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