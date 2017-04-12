Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Шанхае. Как сообщила ТАСС директор турнира Эллен ван Ланген, приглашение российскому легкоатлету будет выслано в том случае, если один из заявленных участников снимется с соревнований.
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Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) сообщила, что допустила Шубенкова и еще шесть российских атлетов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Тренер спортсмена сообщил, что Шубенков планирует выступить 13 мая в Шанхае.
«Проблема в том, что приглашения уже были разосланы и список участников на сегодня остается неизменным, новость о его допуске пришла поздновато. Однако, если появится возможность пригласить его, мы ей обязательно воспользуемся. К примеру, нельзя исключать, что
По причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам направили свыше 100 россиян.
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