Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

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Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) сообщила, что допустила Шубенкова и еще шесть российских атлетов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Тренер спортсмена сообщил, что Шубенков планирует выступить 13 мая в Шанхае.

«Проблема в том, что приглашения уже были разосланы и список участников на сегодня остается неизменным, новость о его допуске пришла поздновато. Однако, если появится возможность пригласить его, мы ей обязательно воспользуемся. К примеру, нельзя исключать, что кто-то из участников травмируется или снимется со старта, тогда мы сможем его пригласить. Но пока, повторюсь, у нас такой возможности нет», — сказала ван Ланген.

По причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам направили свыше 100 россиян.