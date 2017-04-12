Олеся Повх и Сергей Никифоров признаны лучшими легкоатлетами марта в Украине

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И у мужчин, и у женщин все три группы респондентов (члены Совета ФЛАУ, журналисты и болельщики) отдали предпочтение атлетам, которые лучше всего себя проявили на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Белграде (Сербия).

У мужчин лучшим был признан бронзовый призер континентального первенства по прыжкам в длину Сергей Никифоров, который показал результаты 8 м 07 см в финале и 8 м 18 см в квалификации (личный рекорд и лучший результат сезона в Европе). У женщин подавляющее большинство голосов, причем второй месяц подряд, собрала Олеся Повх, которая в Белграде завоевала серебряную награду в беге на 60 метров с личным рекордом — 7,10 секунды.

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.