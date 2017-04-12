Тренер Верещагина сообщила, что информатор IAAF бегун Хютте работал с Родченковым

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Хакерская группа Fancy Bears, ставшая известной благодаря публикациям служебных данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) о случаях терапевтического использования запрещенных препаратов рядом элитных спортсменов, узнала о взаимодействии Хютте и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое началось осенью 2015 года. Тогда бегун написал письмо менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции заверил тогда представителя IAAF в готовности к тщательному расследованию и попросил о смягчении наказания.

«Мне вообще не хочется ничего говорить на тему того, что Хютте сообщил про меня IAAF, — призналась Верещагина. — Во-первых, сейчас я нахожусь очень далеко от Москвы. Во-вторых, это был его выбор написать все это. Сейчас каждый выбирает свое: одни бегают, а другие пишут».

«Отрицаю ли я свою причастность к его допинговым нарушениям? Пусть он лучше расскажет, как с Родченковым работал», — подытожила собеседница агентства.

Хютте в мае 2015 года был уличен в нарушении антидопинговых правил и временно отстранен от соревнований.

Григорий Родченков в 2006—2015 годах руководил Московской антидопинговой лабораторией, а с января 2016 года находится в США и является информатором Всемирного антидопингового агентства. В его отношении в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.