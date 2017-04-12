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12 апреля 2017, 11:08 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине подтвердили участие Ласицкене

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (до замужества Кучина) вошла в состав участников этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), который пройдёт 26—27 мая, сообщает пресс-служба соревнований.

Накануне Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила Марии и ещё шести российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что в Юджине выступит российская прыгунья в длину Дарья Клишина.
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