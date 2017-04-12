Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине подтвердили участие Ласицкене

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Тренер Зухра Верещагина, обвиняемая своим бывшим спортсменом Александром Хютте в причастности к нарушению им антидопинговых правил, заметила, что этот бегун в свое время сотрудничал с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении допинга среди российских спортсменов. Об этом Верещагина сообщила ТАСС.