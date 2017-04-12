Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине подтвердили участие Ласицкене
Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (до замужества Кучина) вошла в состав участников этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), который пройдёт
26—27 мая, сообщает пресс-служба соревнований.
Накануне Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила Марии и ещё шести российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее стало известно, что в Юджине выступит российская прыгунья в длину Дарья Клишина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter