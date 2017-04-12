Бегун Хютте не удивлен факту обнародования его конфиденциальной переписки с IAAF
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский бегун Александр Хютте, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, абсолютно не удивлен тому, что в интернете появились детали его конфиденциальной переписки с представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом Хютте сообщил ТАСС.
Хакерская группа Fancy Bears, ставшая известной благодаря публикациям служебных данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) о случаях терапевтического использования запрещенных препаратов рядом элитных спортсменов, узнала о взаимодействии Хютте и ИААФ, которое началось осенью 2015 года. Тогда бегун написал письмо менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата
«Признаюсь, меня нисколько не удивил факт публикации этой информации, — признался Хютте. — Моя основная задача была отстоять свою честь и наказать определенного тренера. Меня очень удивил тот факт, что это представлено в другом свете».
Победитель командного чемпионата Европы 2011 года Хютте в 2015 году был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил и впоследствии получил четыре года дисквалификации.
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