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https://sport.mail.ru/news/athletics/29399747/
12 апреля 2017, 10:45 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бегун Хютте не удивлен факту обнародования его конфиденциальной переписки с IAAF

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский бегун Александр Хютте, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, абсолютно не удивлен тому, что в интернете появились детали его конфиденциальной переписки с представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом Хютте сообщил ТАСС.

Хакерская группа Fancy Bears, ставшая известной благодаря публикациям служебных данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) о случаях терапевтического использования запрещенных препаратов рядом элитных спортсменов, узнала о взаимодействии Хютте и ИААФ, которое началось осенью 2015 года. Тогда бегун написал письмо менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции заверил тогда представителя IAAF в готовности к тщательному расследованию и попросил о смягчении наказания.

«Признаюсь, меня нисколько не удивил факт публикации этой информации, — признался Хютте. — Моя основная задача была отстоять свою честь и наказать определенного тренера. Меня очень удивил тот факт, что это представлено в другом свете».

Победитель командного чемпионата Европы 2011 года Хютте в 2015 году был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил и впоследствии получил четыре года дисквалификации.
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Тренер Верещагина сообщила, что информатор IAAF бегун Хютте работал с Родченковым

Тренер Верещагина сообщила, что информатор IAAF бегун Хютте работал с Родченковым

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Тренер Зухра Верещагина, обвиняемая своим бывшим спортсменом Александром Хютте в причастности к нарушению им антидопинговых правил, заметила, что этот бегун в свое время сотрудничал с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении допинга среди российских спортсменов. Об этом Верещагина сообщила ТАСС.
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