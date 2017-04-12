Бегун Хютте не удивлен факту обнародования его конфиденциальной переписки с IAAF

Хакерская группа Fancy Bears, ставшая известной благодаря публикациям служебных данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) о случаях терапевтического использования запрещенных препаратов рядом элитных спортсменов, узнала о взаимодействии Хютте и ИААФ, которое началось осенью 2015 года. Тогда бегун написал письмо менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции заверил тогда представителя IAAF в готовности к тщательному расследованию и попросил о смягчении наказания.

«Признаюсь, меня нисколько не удивил факт публикации этой информации, — признался Хютте. — Моя основная задача была отстоять свою честь и наказать определенного тренера. Меня очень удивил тот факт, что это представлено в другом свете».

Победитель командного чемпионата Европы 2011 года Хютте в 2015 году был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил и впоследствии получил четыре года дисквалификации.