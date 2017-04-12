Оргкомитет «Бриллиантовой лиги» в Юджине подтвердил участие Кучиной в турнире

Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении допустить к международным соревнованиям семерых российских легкоатлетов, в числе которых фигурирует Кучина. Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине пройдет 27 мая.

«Мы подтверждаем участие Кучиной в нашем турнире», — сказал Джордан.