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12 апреля 2017, 10:44 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Оргкомитет «Бриллиантовой лиги» в Юджине подтвердил участие Кучиной в турнире

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине подтвердили участие в соревнованиях чемпионки мира 2015 года по прыжкам в высоту Марии Кучиной. Об этом ТАСС сообщил директор старта Том Джордан.

Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении допустить к международным соревнованиям семерых российских легкоатлетов, в числе которых фигурирует Кучина. Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине пройдет 27 мая.

«Мы подтверждаем участие Кучиной в нашем турнире», — сказал Джордан.

Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На данный момент заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили свыше 100 российских спортсменов. В феврале текущего года IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского, а в 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.
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