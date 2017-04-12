Оргкомитет «Бриллиантовой лиги» в Юджине подтвердил участие Кучиной в турнире
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине подтвердили участие в соревнованиях чемпионки мира 2015 года по прыжкам в высоту Марии Кучиной. Об этом ТАСС сообщил директор старта Том Джордан.
Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении допустить к международным соревнованиям семерых российских легкоатлетов, в числе которых фигурирует Кучина. Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине пройдет 27 мая.
«Мы подтверждаем участие Кучиной в нашем турнире», — сказал Джордан.
Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах
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