Федерация легкой атлетики Казахстана начала сотрудничество с одним из лидеров автомобильного рынка
Федерация легкой атлетики Республики Казахстан и группа компаний TERRA MOTORS сегодня, 12 апреля, подписали договор намерения о сотрудничестве, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
пресс-службу ФЛА. Один из лидеров автомобильного рынка Астаны и Северного Казахстана готов стать спонсором одного из крупнейших спортивных объединений страны.
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«Для нашей компании большая честь стать спонсором федерации легкой атлетики. Как известно, легкая атлетика — это олимпийский вид спорта, который очень популярен во всем мире, и в данное время становится все популярнее в Казахстане. Поддерживая это направление, мы вносим свою лепту в воспитание и подготовку молодых спортсменов, а также в продвижение и развитие этого вида спорта в нашей стране. Надеемся, что наше сотрудничество будет продуктивным и положительным, мы за здоровый образ жизни», — сообщил учредитель группы компаний TERRA MOTORS Марат Есимсеитов.
«Легкая атлетика — народный вид спорта. Он развивается во всех регионах Казахстана. Вся страна знает олимпийскую чемпионку в тройном прыжке Ольгу Рыпакову. Казахстанские легкоатлеты неизменно завоевывают медали высшей пробы на Всемирных Универсиадах, Азиатских играх, чемпионатах континента и на многих других престижных соревнованиях. И мы надеемся, что при поддержке ГК TERRA MOTORS в нашей стране вырастут новые звезды мировой величины», — отметил первый
Группа компаний TERRA MOTORS была создана в 2008 году, и на сегодняшний день она насчитывает шесть
Напомним, что генеральным спонсором Федерации легкой атлетики Казахстана является фонд национального благосостояния «Самрук-Казына », официальный спонсор — «Цеснабанк». Новым примером плодотворного сотрудничества обещает стать соглашение с ГК TERRA MOTORS.
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