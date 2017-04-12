Паркин: Заявки легкоатлетов РФ отклонили из-за малого количества допинг-тестов

IAAF во вторник сообщила о допуске чемпионов мира Сергея Шубенкова и Марии Кучиной (после замужества — Ласицкене), а также еще пятерых российских атлетов до международных стартов под нейтральным флагом. При этом в релизе организации отдельно отмечено, что всего в текущем году было утверждено 10 заявок россиян при 17 отклоненных.

«Как я понял из общего списка, что не допустили тех, кто не имеет достаточного количества тестирования. У нас проблемы с тестированием, РУСАДА не восстановлена, московская лаборатория не работает в полной мере. Мы не можем охватить всех спортсменов, чтобы они имели необходимые три допинг-пробы», — сказал Паркин агентству «Р-Спорт» по телефону.

«Как я понял, IAAF все еще анализирует доклад Макларена и пробы. При этом я думаю, что в течение этого месяца мы все-таки еще получим какую-то информацию от них», — продолжил собеседник агентства.

В феврале IAAF не допустила Анну Крылову (тройной прыжок), Анастасию Калину (бег на 1500 м), Александру Гуляеву (бег на 800 м), Дениса Лукьянова (метание молота), Евгению Соловьеву (толкание ядра) и Максима Афонина (толкание ядра), а во вторник — Никиту Андриянова (бег на 400 м с барьерами), Елизавету Федосееву (200, 400 м), Светлану Титову (800 м), Константина Петряшова (100, 200 м, 4×400 м), Александра Бушкова, Анастасию Евачеву, Алексея Головина, Анастасию Калашникову, Юлию Турову (все — спортивная ходьба), Феликса Шестопалова (десятиборье).