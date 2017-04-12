Андриянов и Петряшов не допущены к стартам из-за отсутствия в пуле тестирования IAAF

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IAAF во вторник отклонила заявки Никиты Андриянова (бег на 400 м с барьерами), Елизаветы Федосеевой (200, 400 м), Константина Петряшова (100, 200 м, 4×400 м), Светланы Титовой (800 м), Феликса Шестопалова (десятиборье) а также ходоков Александры Бушковой, Анастасии Евачевой, Алексея Головина, Анастасии Калашниковой и Юлии Туровой на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

«IAAF прислала мне ответ с отказом, так как их не устроил тот факт, что меня никогда не было в международном пуле допинг-тестирования», — сообщил Андриянов. Спринтер Петряшов, в свою очередь, сообщил ТАСС, что его не допустили по той же причине.

Во вторник стало известно, что IAAF допустила до соревнований чемпионов мира 2015 года Сергея Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами) и Марию Кучину (прыжки в высоту), а также прыгуна в высоту Даниила Цыплакова, ходоков Сергея Широбокова и Яну Смердову, прыгунов с шестом Илью Мудрова и Ольгу Муллину. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено.