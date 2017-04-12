Паркин: ВФЛА известно о переписке Хютте с IAAF, было проведено свое расследование

Ранее Life сообщил о переписке Хютте с сотрудниками IAAF, которая была предоставлена СМИ хакерской группой Fancy Bear. Как утверждается, сотрудничество Хютте и IAAF началось 13 октября 2015 года. Тогда в письме к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю спортсмен обвинил своего тренера Зухру Верещагину в провале допинг-теста. Хютте в мае 2015 года был протестирован на запрещенные препараты и впоследствии был отстранен на четыре года.

«Нам известно о переписке Хютте с IAAF. Но он давал пояснения по поводу своих нарушений, которые были в 2015 году. И вот по этой ситуации все замешанные спортсмены давали пояснение. Вот в рамках того расследования IAAF вел переписку с Хютте, и он пытался дать более обширную информацию, поэтому, наверное, затронул и другие вопросы. Так что мы в курсе, мы проводили расследования, все материалы мы предоставили в IAAF, поэтому мы не удивлены этому», — сказал Паркин по телефону.

«Мы знаем, что Хютте тоже занимает активную позицию в плане борьбы с допингом. Так что эта тема известная и давно уже муссировалась. Мы все свои расследования, которые проводили в рамках восстановления, в том числе объяснения и переписку с Хютте, отправляли в IAAF. Сейчас все спортсмены имеют возможность обратиться в IAAF, у нас есть горячая линия, у WADA», — продолжил собеседник агентства.