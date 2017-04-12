СМИ: Чемпион России по бегу Хютте был информатором IAAF по допингу в сборной РФ

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В распоряжение СМИ попала переписка бегуна с сотрудниками IAAF, которую предоставила хакерская группа Fancy Bear. Согласно полученным данным, спринтер был информатором в течение года.

Как утверждается, сотрудничество Хютте и IAAF началось 13 октября 2015 года. Тогда в письме к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю он обвинил своего тренера Зухру Верещагину в провале допинг-теста. Хютте в мае 2015 года был протестирован на запрещенные препараты и впоследствии был отстранен на четыре года.

В письме россиянин утверждал, что никогда до этого не имел проблем с допингом, а этиохоналон в пробах объяснял сменой тренера. В 2013 году он стал чемпионом России в беге на 200 метров, а в 2014-м сменил дистанцию на 400 метров и стал работать под началом Верещагиной. Сразу после этого увеличилось количество принимаемых им лекарств, причем тренер настоятельно советовала своему подопечному избежать майского допинг-теста в 2015 году.

В своем письме Хютте выразил готовность к сотрудничеству и попросил IAAF о смягчении наказания. Впоследствии российский бегун вступил в переписку с IAAF и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Как сообщает СМИ, спортсмен волновался за свою жизнь, торговался с чиновниками по поводу продолжительности дисквалификации и дал наводку на некоторых партнеров по команде, принимавших, по его мнению, допинг.