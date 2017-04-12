СМИ: Чемпион России по бегу Хютте был информатором IAAF по допингу в сборной РФ
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Многократный чемпион России по бегу Александр Хютте передавал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) информацию о допинге в сборной России, сообщает Life.
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В распоряжение СМИ попала переписка бегуна с сотрудниками IAAF, которую предоставила хакерская группа Fancy Bear. Согласно полученным данным, спринтер был информатором в течение года.
Как утверждается, сотрудничество Хютте и IAAF началось 13 октября 2015 года. Тогда в письме к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю он обвинил своего тренера Зухру Верещагину в провале
В письме россиянин утверждал, что никогда до этого не имел проблем с допингом, а этиохоналон в пробах объяснял сменой тренера. В 2013 году он стал чемпионом России в беге на 200 метров, а в 2014-м сменил дистанцию на 400 метров и стал работать под началом Верещагиной. Сразу после этого увеличилось количество принимаемых им лекарств, причем тренер настоятельно советовала своему подопечному избежать майского
В своем письме Хютте выразил готовность к сотрудничеству и попросил IAAF о смягчении наказания. Впоследствии российский бегун вступил в переписку с IAAF и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Как сообщает СМИ, спортсмен волновался за свою жизнь, торговался с чиновниками по поводу продолжительности дисквалификации и дал наводку на некоторых партнеров по команде, принимавших, по его мнению, допинг.
Ранее WADA на основе информации бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова и его жены бегуньи Юлии Степановой о применении допинга российскими легкоатлетами провело расследование, итогом которого стало отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, в том числе от Олимпиады в
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