Легкоатлетам РФ дали волю, но не вернули флаг: Шубенков и Кучина допущены до соревнований

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Вопрос с допуском чемпионов мира 2015 года Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами) и Кучиной (прыжки в высоту) к международным стартам разрешился благополучно. IAAF после длительного рассмотрения их заявок выдала спортсменам разрешение на участие в своих соревнованиях. Также к стартам допущены еще пятеро россиян: прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.

В общей сложности в 2017 году было утверждено десять заявок российских атлетов. В феврале нынешнего года IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского. В 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.

Процедуру получения допуска к международным стартам российским легкоатлетам необходимо проходить в связи с приостановлением членства ВФЛА в международной федерации в ноябре 2015 года. Допинговый скандал в российской легкой атлетике не утихал на протяжении последних лет, что привело к недопуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В Бразилии тогда смог выступить только один представитель России — Клишина.

К вопросу индивидуального допуска российских легкоатлетов к стартам вернулись уже после Игр, IAAF сформировала очередной набор критериев, которые должны быть соблюдены спортсменом для получения допуска к турнирам. Вырваться из соревновательной блокады захотело более 100 спортсменов, однако IAAF не спешила с рассмотрением заявок. Более того, в феврале, перед чемпионатом Европы в помещении, она выдала разрешения тем спортсменам, которые даже не планировали выступать в зимнем сезоне.

Вопрос флага

При десяти положительных решениях по российским легкоатлетам IAAF в этом году вынесло 17 отрицательных. Называть имена спортсменов организация отказывается, однако известно, что пять из этого числа — представители спортивной ходьбы.

Цитата Виталий Мутко Я очень рад за спортсменов. Знаю, что есть дискуссия по нейтральному флагу, но спортсмены такого уровня должны участвовать в любом случае. С другой стороны, мы до сих пор не можем понять, что нам надо сделать, чтобы восстановить членство ВФЛА, мы сделали очень многое.

Ранее IAAF отмечала, что о восстановлении прав ВФЛА не может быть и речи до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь не будет приведено в соответствие с кодексом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Произойти это должно в ноябре этого года, одна не исключен вариант, при котором РУСАДА получит временное соответствие уже в мае, однако не факт, что такой статус агентства удовлетворит IAAF.

От того, насколько быстро будет восстановлена ВФЛА, будет зависеть и вопрос участия российских спортсменов под российским флагом на августовском чемпионате мира, который пройдет в Лондоне. Главный тренер сборной Юрий Борзаковский рассчитывает, что к тому времени этот вопрос уже будет решен в пользу российских спортсменов.

«Я, конечно, очень рад за тех ребят и девчонок, которые наконец-то получили возможность соревноваться с сильнейшими легкоатлетами мира, — признался Борзаковский. — Те же Маша Кучина и Сережа Шубенков, надеюсь, совсем скоро начнут выступать на соревнованиях уровня “Бриллиантовой лиги”, но многое в этом вопросе будет зависеть от их менеджеров. Что касается главного старта сезона — чемпионата мира, то я считаю, что на нем наши спортсмены должны выступать под флагом своей страны, в скором времени должна наступить ясность в этом вопросе».

Без поддержки атлеты не останутся

Немаловажным является и вопрос сопровождения российских спортсменов, которые получат возможность выступить на чемпионате мира. Пока остается непонятным, может ли ВФЛА оказывать своим спортсменам финансовую помощь, могут ли с ними работать тренеры и врачи национальной сборной.

Цитата Дмитрий Шляхтин Пока понимания того, кто будет финансировать поездку наших спортсменов на чемпионат мира, нет, мы будем прорабатывать этот вопрос с Министерством спорта РФ и ЦСП. Надо понимать, что если спортсмены захотят поехать на чемпионат мира, они поедут, это технический момент. Полная поддержка у наших спортсменов будет.

Пока известно, что Кучина, которая в прошлом месяце вышла замуж, летний сезон планирует начать 27 мая в американском Юджине, а Шубенков на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае 13 мая.