Мария Ласицкене: Никто так и не объяснил, почему мы не могли соревноваться 1,5 года
Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту — о допуске на международные старты.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Вас можно поздравить? Этот день, наконец, наступил.
— Не могу сказать, что он наступил. Допустили ведь всего семь человек. Остальные — пока под вопросом. И у меня от этого двоякие ощущения.
— От вас в этом вопросе все равно ничего не зависит. Можно порадоваться хотя бы за себя.
— Да, здорово, что я, наконец, смогу выступать на международных стартах, но абсолютно не понимаю, почему должна делать это под нейтральным флагом, а не под флагом своей страны.
Мне никто так и не рассказал, почему 1,5 года мы не могли выступать на международной арене. И никто не может объяснить, чем я так провинилась, что даже теперь, когда все
Наши пробы оказались чисты, о чем мы столько времени кричали. А нам просто прислали письмо, в котором, по сути, нам разрешили делать то, на что мы всегда имели право. Почему мы должны отвечать за других?
— Для вас принципиально получить извинения?
— Хотелось бы.
Но, несмотря на это все, понимаю, что нельзя зацикливаться на обидах. Нужно думать о стартах, и показывать на них результаты. Моя задача сейчас — сосредоточиться на выступлениях.
— Ваш тренер Геннадий Габрилян в прошлом году говорил, что тренируясь столько времени, но, не выступая, ему кажется, будто вас с ним бросили в океан — и вы гребете изо дня в день, не зная, где конечная цель и будет ли она вообще.
— Так и есть. Теперь есть
Если честно, мне сейчас хочется соревноваться, как можно чаще. Нужно вспомнить, что это вообще такое. Тем более теперь все старты для нас — мегаответственные. Нам будет уделяться пристальное внимание, другие спортсмены могут смотреть на нас
Что касается главного старта сезона, то он очевиден — чемпионат мира в Лондоне. Хотелось бы защитить свой титул.
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