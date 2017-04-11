Мария Ласицкене: Никто так и не объяснил, почему мы не могли соревноваться 1,5 года

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— Вас можно поздравить? Этот день, наконец, наступил.

— Не могу сказать, что он наступил. Допустили ведь всего семь человек. Остальные — пока под вопросом. И у меня от этого двоякие ощущения.

— От вас в этом вопросе все равно ничего не зависит. Можно порадоваться хотя бы за себя.

— Да, здорово, что я, наконец, смогу выступать на международных стартах, но абсолютно не понимаю, почему должна делать это под нейтральным флагом, а не под флагом своей страны. Из-за всего этого порадоваться в полной мере я пока не могу. Вопросов осталось много.

Мне никто так и не рассказал, почему 1,5 года мы не могли выступать на международной арене. И никто не может объяснить, чем я так провинилась, что даже теперь, когда все допинг-пробы перепроверены, не могу представлять Россию официально.

Наши пробы оказались чисты, о чем мы столько времени кричали. А нам просто прислали письмо, в котором, по сути, нам разрешили делать то, на что мы всегда имели право. Почему мы должны отвечать за других?

— Для вас принципиально получить извинения?

— Хотелось бы. Все-таки я пропустила Олимпийские игры в тот сезон, когда у меня был лучший результат сезона в мире. Чем я это заслужила?

Но, несмотря на это все, понимаю, что нельзя зацикливаться на обидах. Нужно думать о стартах, и показывать на них результаты. Моя задача сейчас — сосредоточиться на выступлениях.

— Ваш тренер Геннадий Габрилян в прошлом году говорил, что тренируясь столько времени, но, не выступая, ему кажется, будто вас с ним бросили в океан — и вы гребете изо дня в день, не зная, где конечная цель и будет ли она вообще.

— Так и есть. Теперь есть какое-то понимание — и грести будет проще. Точно по стартам вам пока сказать не могу — это будет решать мой тренер. От меня требуется только ответственно тренироваться. Но по первому старту уже есть понимание — планируем выступить 27 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. Мой менеджер Ольга Назарова будет связываться с организаторами, нам ведь еще нужно получить приглашение.

Если честно, мне сейчас хочется соревноваться, как можно чаще. Нужно вспомнить, что это вообще такое. Тем более теперь все старты для нас — мегаответственные. Нам будет уделяться пристальное внимание, другие спортсмены могут смотреть на нас как-то по-другому. Но мы к этому полностью готовы.

Что касается главного старта сезона, то он очевиден — чемпионат мира в Лондоне. Хотелось бы защитить свой титул.