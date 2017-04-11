Борзаковский: Кучина и Шубенков должны выступать на ЧМ в Лондоне под российским флагом

IAAF допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова и победительницу мирового первенства — 2015 в прыжках в высоту Марию Кучину к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Также допущены к стартам еще пять россиян: прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 отклонено.

«Я, конечно, очень рад за тех ребят и девчонок, которые наконец-то получили возможность соревноваться с сильнейшими легкоатлетами мира, — признался Борзаковский. — Те же Маша Кучина и Сережа Шубенков, надеюсь, совсем скоро начнут выступать на соревнованиях уровня “Бриллиантовой лиги”, но многое в этом вопросе будет зависеть от их менеджеров. Что касается главного старта сезона — чемпионата мира, то я считаю, что на нем наши спортсмены должны выступать под флагом своей страны, в скором времени должна наступить ясность в этом вопросе».

«Что касается тех спортсменов, которых не допустили, то нам нужно получить от IAAF четкие объяснения, почему она приняла такое решение», — заключил главный тренер.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.