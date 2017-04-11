Борзаковский: Кучина и Шубенков должны выступать на ЧМ в Лондоне под российским флагом
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения на участие в международных соревнованиях, должны выступать на чемпионате мира в Лондоне под российским флагом, а не в статусе нейтральных спортсменов. Своим мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.
IAAF допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова и победительницу мирового первенства — 2015 в прыжках в высоту Марию Кучину к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Также допущены к стартам еще пять россиян: прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 отклонено.
«Я, конечно, очень рад за тех ребят и девчонок, которые
«Что касается тех спортсменов, которых не допустили, то нам нужно получить от IAAF четкие объяснения, почему она приняла такое решение», — заключил главный тренер.
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.
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