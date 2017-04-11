Лебедева: Выступление легкоатлетов РФ в нейтральном статусе никого не должно смущать
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов ни у кого не должно вызывать недоввольства. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева.
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Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что допустила к участию в международных соревнованиях чемпионов мира 2015 года Сергея Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами) и Марию Кучину (прыжки в высоту) и еще пять спортсменов. В 2017 году IAAF одобрила 10 заявок от российских атлетов на допуск к соревнованиям, 17 заявок было отклонено.
«В данный момент для нас это хоть
По мнению знаменитой легкоатлетки, допущенные спортсмены должны участвовать в международных турнирах, чтобы восстановить утраченные позиции. «Они должны сейчас выступать на всех этапах “Бриллиантовой лиги”, — подчеркнула она. — Стратегически важно, чтобы они не потеряли свой международный уровень и могли чувствовать соперника. Время придет, и мы сможем выступать за Россию, и никто не будет говорить, что мы долго раскачиваемся».
Лебедева считает, что участие россиян в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов — залог будущих медалей Олимпийских игр. «Я считаю, что наши атлеты, которые два года были под наблюдением UKAD, уже все доказали, — отметила она. — Обидно, что они будут выступать под нейтральным флагом, ведь они имеют гражданство и страну, но с другой стороны, мы можем рассчитывать на медали на следующих Олимпийских играх. Нужно расставлять приоритеты, если мы хотим, чтобы наши спортсмены показали результат в будущем».
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