Лебедева: Выступление легкоатлетов РФ в нейтральном статусе никого не должно смущать

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что допустила к участию в международных соревнованиях чемпионов мира 2015 года Сергея Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами) и Марию Кучину (прыжки в высоту) и еще пять спортсменов. В 2017 году IAAF одобрила 10 заявок от российских атлетов на допуск к соревнованиям, 17 заявок было отклонено.

«В данный момент для нас это хоть какая-то надежда, что спортсменам дали наконец-то выступать, в их руках, захотят ли они воспользоваться этой картой, — сказала Лебедева. — Надо смотреть стратегически, на 10 шагов вперед, а не на один. Мнения разделились, стоит ли выступать россиянам под нейтральным флагом или нет, нужно ли показывать солидарность или нет. Атлетика — это индивидуальный вид спорта, и наши спортсмены точно должны выступать».

По мнению знаменитой легкоатлетки, допущенные спортсмены должны участвовать в международных турнирах, чтобы восстановить утраченные позиции. «Они должны сейчас выступать на всех этапах “Бриллиантовой лиги”, — подчеркнула она. — Стратегически важно, чтобы они не потеряли свой международный уровень и могли чувствовать соперника. Время придет, и мы сможем выступать за Россию, и никто не будет говорить, что мы долго раскачиваемся».

Лебедева считает, что участие россиян в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов — залог будущих медалей Олимпийских игр. «Я считаю, что наши атлеты, которые два года были под наблюдением UKAD, уже все доказали, — отметила она. — Обидно, что они будут выступать под нейтральным флагом, ведь они имеют гражданство и страну, но с другой стороны, мы можем рассчитывать на медали на следующих Олимпийских играх. Нужно расставлять приоритеты, если мы хотим, чтобы наши спортсмены показали результат в будущем».