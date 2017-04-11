Кучина рада вновь выступать с сильнейшими прыгуньями в мире, приоритет — ЧМ-2017
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина (после замужества — Ласицкене) заявила агентству «Р-Спорт», что рада вновь выступать с сильнейшими прыгуньями в мире, и считает главным стартом сезона чемпионат мира 2017 года в Лондоне.
Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила Кучиной, чемпиону мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову и еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах текущего сезона.
«Пока мы не обсуждали старты. Мы старались не планировать наперед. Сейчас будем уже с (тренером) Геннадием Гариковичем (Габриляном) и менеджером обсуждать старты. Главный старт, конечно, чемпионат мира. К нему нужно подготовиться. Силы есть, эмоции есть, все есть — будем работать. Я рада, что теперь буду в секторе с сильнейшими прыгуньями в мире. Радует, что конкуренция,
«Я рада, насколько возможно в этой ситуации. Все хорошо. Главное сейчас не отвлекаться и продолжать тренироваться, не думать на этой волне, что мы крутые, а продолжать работать в том же духе. Чувства на самом деле очень смешанные. Вроде должны и радоваться, а чему радоваться? Это наше законное право было всегда. Этого вообще не должно было быть. Есть еще те, кто до сих пор ждут ответа на заявки. Есть и отклонения. Так что все очень странно», — сказала спортсменка.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.
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