Назаров: Прыгунья Кучина планирует выступить в Бриллиантовой лиге и командном ЧР
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (до замужества Кучина) планирует выступить в соревнованиях Бриллиантовой лиги и командном чемпионате России, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров.
Во вторник IAAF сообщила, что Кучина, Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Широбоков (ходьба), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Ольга Мулина (прыжки с шестом) и Яна Смердова (ходьба), Сергей Шубенков (барьерный бег) допущены до международных соревнований под нейтральным флагом.
«Это хорошая новость, надо двигаться далее, федерация работает. В частности, я очень рад за Машу. В общем, для прыгунов это здорово. У ребят теперь будет мотивация другая, — сказал Назаров по телефону. — У каждого спортсмена был индивидуальный план, и он делался с учетом международных соревнований. Я думаю, что Мария выступит в Бриллиантовой лиге, которая стартует в мае в Шанхае. Я думаю, если ее допустят, то она будет там выступать.
«Она планировала выступать на (командном) чемпионате России
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