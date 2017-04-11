Назаров: Прыгунья Кучина планирует выступить в Бриллиантовой лиге и командном ЧР

Во вторник IAAF сообщила, что Кучина, Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Широбоков (ходьба), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Ольга Мулина (прыжки с шестом) и Яна Смердова (ходьба), Сергей Шубенков (барьерный бег) допущены до международных соревнований под нейтральным флагом.

«Это хорошая новость, надо двигаться далее, федерация работает. В частности, я очень рад за Машу. В общем, для прыгунов это здорово. У ребят теперь будет мотивация другая, — сказал Назаров по телефону. — У каждого спортсмена был индивидуальный план, и он делался с учетом международных соревнований. Я думаю, что Мария выступит в Бриллиантовой лиге, которая стартует в мае в Шанхае. Я думаю, если ее допустят, то она будет там выступать.