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11 апреля 2017, 15:46 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Назаров: Прыгунья Кучина планирует выступить в Бриллиантовой лиге и командном ЧР

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (до замужества Кучина) планирует выступить в соревнованиях Бриллиантовой лиги и командном чемпионате России, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров.

Во вторник IAAF сообщила, что Кучина, Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Широбоков (ходьба), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Ольга Мулина (прыжки с шестом) и Яна Смердова (ходьба), Сергей Шубенков (барьерный бег) допущены до международных соревнований под нейтральным флагом.

«Это хорошая новость, надо двигаться далее, федерация работает. В частности, я очень рад за Машу. В общем, для прыгунов это здорово. У ребят теперь будет мотивация другая, — сказал Назаров по телефону. — У каждого спортсмена был индивидуальный план, и он делался с учетом международных соревнований. Я думаю, что Мария выступит в Бриллиантовой лиге, которая стартует в мае в Шанхае. Я думаю, если ее допустят, то она будет там выступать.

«Она планировала выступать на (командном) чемпионате России 25—26 мая в Сочи. Если у нее будут какие-то другие соревнования, значит, она поедет туда. В общем, все будем смотреть, согласовывать. Здорово, что Марию допустили. Значит, ее пекинскую пробу проверили, и все хорошо, — продолжил старший тренер. — Вообще все будет зависеть от желания видеть спортсмена на стартах. А то мы сейчас запланируем десять стартов, а на каких-то не допустят. Сейчас будет связываться с менеджерами. Так что, конечно, будут еще проблемы (и у допущенных)».
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