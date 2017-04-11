Пятеро российских ходоков не допущены IAAF до соревнований под нейтральным флагом
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Пятеро российских ходоков вошли в список легкоатлетов, заявки которых на выступление в международных соревнованиях не были удовлетворены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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IAAF во вторник сообщила о допуске чемпионов мира Сергея Шубенкова и Марии Кучиной, а также еще пятерых российских легкоатлетов до международных стартов под нейтральным флагом. При этом в релизе организации отдельно отмечено, что всего в текущем году было утверждено 10 заявок россиян при 17 отклоненных.
Согласно сообщению на сайте ВФЛА, были отклонены заявки следующих спортсменов: Никита Андриянов (бег на 400 м с барьерами), Елизавета Федосеева (200, 400 м), Светлана Титова (800 м), Константин Петряшов (100, 200 м, 4×400 м), Александра Бушкова, Анастасия Евачева, Алексей Головин, Анастасия Калашникова, Юлия Турова (все — спортивная ходьба), Феликс Шестопалов (десятиборье).
Позднее список фамилий пропал из релиза на официальном сайте ВФЛА. Также сообщается, что еще 70 заявок россиян находятся на рассмотрении в IAAF.
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