Пятеро российских ходоков не допущены IAAF до соревнований под нейтральным флагом

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IAAF во вторник сообщила о допуске чемпионов мира Сергея Шубенкова и Марии Кучиной, а также еще пятерых российских легкоатлетов до международных стартов под нейтральным флагом. При этом в релизе организации отдельно отмечено, что всего в текущем году было утверждено 10 заявок россиян при 17 отклоненных.

Согласно сообщению на сайте ВФЛА, были отклонены заявки следующих спортсменов: Никита Андриянов (бег на 400 м с барьерами), Елизавета Федосеева (200, 400 м), Светлана Титова (800 м), Константин Петряшов (100, 200 м, 4×400 м), Александра Бушкова, Анастасия Евачева, Алексей Головин, Анастасия Калашникова, Юлия Турова (все — спортивная ходьба), Феликс Шестопалов (десятиборье).

Позднее список фамилий пропал из релиза на официальном сайте ВФЛА. Также сообщается, что еще 70 заявок россиян находятся на рассмотрении в IAAF.