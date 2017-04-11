Легкоатлетка Кучина начнет сезон этапом «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине

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Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении допустить к международным соревнованиям семерых российских легкоатлетов, в числе которых фигурирует Кучина.

«Кучина начнет летний сезон этапом “Бриллиантовой лиги” в американском Юджине в конце мая. Организаторы давно держат место для Марии», — сказала Назарова.

Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На данный момент заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили свыше 100 российских спортсменов. В феврале текущего года IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского, а в 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.

Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине пройдет 27 мая.