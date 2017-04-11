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11 апреля 2017, 15:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Кучина начнет сезон этапом «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгунья в высоту Мария Кучина начнет летний сезон в американском Юджине, где примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги». Об этом ТАСС сообщила агент спортсменки Ольга Назарова.

Агент спортсменки Ольга Назарова сообщила что ррганизаторы давно держат место для Кучиной. Увеличить
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Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении допустить к международным соревнованиям семерых российских легкоатлетов, в числе которых фигурирует Кучина.

«Кучина начнет летний сезон этапом “Бриллиантовой лиги” в американском Юджине в конце мая. Организаторы давно держат место для Марии», — сказала Назарова.

Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На данный момент заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили свыше 100 российских спортсменов. В феврале текущего года IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского, а в 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.

Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине пройдет 27 мая.
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Назаров: Прыгунья Кучина планирует выступить в Бриллиантовой лиге и командном ЧР

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (до замужества Кучина) планирует выступить в соревнованиях Бриллиантовой лиги и командном чемпионате России, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров.
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