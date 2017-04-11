Легкоатлетка Кучина начнет сезон этапом «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгунья в высоту Мария Кучина начнет летний сезон в американском Юджине, где примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги». Об этом ТАСС сообщила агент спортсменки Ольга Назарова.
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Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении допустить к международным соревнованиям семерых российских легкоатлетов, в числе которых фигурирует Кучина.
«Кучина начнет летний сезон этапом “Бриллиантовой лиги” в американском Юджине в конце мая. Организаторы давно держат место для Марии», — сказала Назарова.
Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах
Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине пройдет 27 мая.
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