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11 апреля 2017, 15:13 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Причины отказа IAAF по заявкам 17 россиян не ясны, ВФЛА отправит запрос

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Причины, по которым Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не удовлетворила заявки 17 российских спортсменов на право выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах текущего сезона, неизвестны; Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправит запрос в IAAF, сообщил агентству «Р-Спорт» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

IAAF во вторник сообщила о допуске чемпионов мира Сергея Шубенкова и Марии Кучиной, а также еще пятерых российских атлетов до международных стартов под нейтральным флагом. При этом в релизе организации отдельно отмечено, что всего в текущем году было утверждено 10 заявок россиян при 17 отклоненных.

«Нам совсем не понятно, почему еще 17 спортсменам было отказано. Причины отказов IAAF не называет, но сейчас мы займемся выяснением этого вопроса, готовим очередной запрос. Имен спортсменов, кому отказали, также нет, будем запрашивать. Ждем дальнейших новостей от IAAF», — сказал Шляхтин.
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