Легкоатлет Шубенков планирует начать сезон 13 мая этапом «Бриллиантовой лиги»
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует открыть новый сезон участием в этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Сергей Клевцов.
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Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении допустить к международным соревнованиям семерых российских легкоатлетов, в числе которых фигурирует и Шубенков.
«Теперь важно понять, что будет дальше, ждут ли нас организаторы этапов “Бриллиантовой лиги”. Если они в нас заинтересованы, как раньше, то Сергей хотел бы начать сезон этапом в Шанхае», — заявил Клевцов.
Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Шанхае пройдет 13 мая.
«Шубенков получил шанс все доказать на беговой дорожке»
Решение IAAF допустить Шубенкова к международным стартам позволит спортсмену на беговой дорожке доказать несправедливость его отстранения от стартов, считает Клевцов.
«Эмоции очень положительные от такого решения.
«Я так полагаю, что все, что было утеряно во время перерыва, прирастет позже. Даст бог, он еще в двух олимпийских циклах пробежит, — добавил он. — Будем бегать дальше и доказывать все себе и окружающим на беговой дорожке».
Отечественные легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах
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