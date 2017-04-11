Легкоатлет Шубенков планирует начать сезон 13 мая этапом «Бриллиантовой лиги»

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Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении допустить к международным соревнованиям семерых российских легкоатлетов, в числе которых фигурирует и Шубенков.

«Теперь важно понять, что будет дальше, ждут ли нас организаторы этапов “Бриллиантовой лиги”. Если они в нас заинтересованы, как раньше, то Сергей хотел бы начать сезон этапом в Шанхае», — заявил Клевцов.

Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Шанхае пройдет 13 мая.

«Шубенков получил шанс все доказать на беговой дорожке»

Решение IAAF допустить Шубенкова к международным стартам позволит спортсмену на беговой дорожке доказать несправедливость его отстранения от стартов, считает Клевцов.

«Эмоции очень положительные от такого решения. По-хорошему, справедливость восторжествовала бы в том случае, если бы мы соревновались в 2015 и 2016 годах. К нам не было никаких претензий, но, как говорят, бог дает ношу, которую мы в состоянии нести — значит, так было нужно», — поделился мнением Клевцов.

«Я так полагаю, что все, что было утеряно во время перерыва, прирастет позже. Даст бог, он еще в двух олимпийских циклах пробежит, — добавил он. — Будем бегать дальше и доказывать все себе и окружающим на беговой дорожке».