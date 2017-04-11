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https://sport.mail.ru/news/athletics/29390864/
11 апреля 2017, 15:10 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF не будет сообщать имена не допущенных к стартам российских легкоатлетов

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не будет обнародовать имена тех российских легкоатлетов, которым было отказано в допуске к международным стартам в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

В 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям но 17 было отклонено. Увеличить
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Во вторник IAAF сообщила, что допустила к участию в международных соревнованиях чемпионов мира 2015 года Сергея Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами) и Марию Кучину (прыжки в высоту) и еще пять спортсменов. В 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, но 17 было отклонено.

«Как мы и говорили изначально, мы будем объявлять только об «успешных заявках», — говорится в сообщении.

По причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили более 100 россиян. В этом году получили допуск Анжелика Сидорова, Кристина Сивкова и Алексей Сокирский, в прошлом — Дарья Клишина.
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