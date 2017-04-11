Шляхтин: ВФЛА рада за Шубенкова и Кучину, но не считает решение IAAF успехом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Кучиной и еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах текущего сезона.

«Я бы не сказал, что это прямо успех для нас, конечно, мы рады за Шубенкова, Кучину. За этих семерых ребят и девчонок мы очень рады, а дальше будем смотреть», — сказал Шляхтин по телефону.

В список допущенных атлетов, помимо Шубенкова и Кучиной, также вошли Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Широбоков (ходьба), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Ольга Мулина (прыжки с шестом) и Яна Смердова (ходьба). Вопрос окончательного участия этих спортсменов будет решаться далее согласно формальным правилам IAAF, а также организаторами каждого отдельного турнира.