Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29390661/
11 апреля 2017, 14:56 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: ВФЛА рада за Шубенкова и Кучину, но не считает решение IAAF успехом

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рада за Сергея Шубенкова, Марию Кучину и всех спортсменов, кому разрешили выступать под нейтральным флагом, но такое решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций успехом назвать нельзя, заявил агентству «Р-Спорт» глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Кучиной и еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах текущего сезона.

«Я бы не сказал, что это прямо успех для нас, конечно, мы рады за Шубенкова, Кучину. За этих семерых ребят и девчонок мы очень рады, а дальше будем смотреть», — сказал Шляхтин по телефону.

В список допущенных атлетов, помимо Шубенкова и Кучиной, также вошли Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Широбоков (ходьба), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Ольга Мулина (прыжки с шестом) и Яна Смердова (ходьба). Вопрос окончательного участия этих спортсменов будет решаться далее согласно формальным правилам IAAF, а также организаторами каждого отдельного турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Кучина рада вновь выступать с сильнейшими прыгуньями в мире, приоритет — ЧМ-2017

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина (после замужества — Ласицкене) заявила агентству «Р-Спорт», что рада вновь выступать с сильнейшими прыгуньями в мире, и считает главным стартом сезона чемпионат мира 2017 года в Лондоне.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы