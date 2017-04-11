Шляхтин: легкоатлеты РФ получат финансовую поддержку для участия в международных стартах

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Во вторник IAAF объявила, что допустила к участию в соревнованиях чемпионов мира 2015 года Сергея Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами) и Марию Кучину (прыжки в высоту), а также прыгуна в высоту Даниила Цыплакова, ходоков Сергея Широбокова и Яну Смердову, прыгунов с шестом Илью Мудрова и Ольгу Муллину. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено.

«Я рад, что наших спортсменов допустили, пусть они сейчас сами определяются, на каких международных турнирах будут выступать, — сказал Шляхтин. — По сути, это уже допуск на чемпионат мира. Ситуация потихоньку начинает разъясняться».

«Пока понимания того, кто будет финансировать поездку наших спортсменов на чемпионат мира, нет, мы будем прорабатывать этот вопрос с Министерством спорта РФ и ЦСП, — добавил он. — Надо понимать, что если спортсмены захотят поехать на чемпионат мира, они поедут, это технический момент. Полная поддержка у наших спортсменов будет».