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11 апреля 2017, 14:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шляхтин: Легкоатлеты РФ получат финансовую поддержку для участия в международных стартах

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские спортсмены, допущенные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к международным соревнованиям в нейтральном статусе, получат полную поддержку для участия в турнирах. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Глава ВФЛА рассказал что пока понимания того кто будет финансировать поездку российских спортсменов на чемпионат мира нет. Увеличить
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Во вторник IAAF объявила, что допустила к участию в соревнованиях чемпионов мира 2015 года Сергея Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами) и Марию Кучину (прыжки в высоту), а также прыгуна в высоту Даниила Цыплакова, ходоков Сергея Широбокова и Яну Смердову, прыгунов с шестом Илью Мудрова и Ольгу Муллину. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено.

«Я рад, что наших спортсменов допустили, пусть они сейчас сами определяются, на каких международных турнирах будут выступать, — сказал Шляхтин. — По сути, это уже допуск на чемпионат мира. Ситуация потихоньку начинает разъясняться».

«Пока понимания того, кто будет финансировать поездку наших спортсменов на чемпионат мира, нет, мы будем прорабатывать этот вопрос с Министерством спорта РФ и ЦСП, — добавил он. — Надо понимать, что если спортсмены захотят поехать на чемпионат мира, они поедут, это технический момент. Полная поддержка у наших спортсменов будет».

Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили свыше 80 россиян.
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