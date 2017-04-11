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11 апреля 2017, 14:40 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шубенков: В моём представлении всё должно было быть по-другому с самого начала

Действующий чемпион мира, рекордсмен России в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подтвердил, что пока не получил ответ от Международной ассоциации легкоатлетический федераций на свою заявку о допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Во-первых, я, конечно, по-прежнему жду ответ! Новостей никаких. Конкретных сроков рассмотрения заявок нет, и ответ будет как только, так сразу. Понятно, что я порядком подустал от всего этого. Долго в IAAF перепроверяют наши допинг-пробы с чемпионата мира-2015 в Пекине, но, надеюсь, что до мая они уж справятся. Хотя, конечно, процесс перепроверок не такой уж и быстрый. Но почему нельзя было рассмотреть заявки частями? Можно же выбрать спортсменов, например, по приоритету. Этого я не понимаю. Конечно, я не знаю ситуацию изнутри и всё выше сказанное лишь мои догадки и предложения на тему того, как все это могло бы быть.

Меня вся эта ситуация смущает ещё с ноября 2015 года. Причём непрерывно! Всё, что происходит с нами, это очень странно. Будь я на месте чиновников, я бы действовал иначе. Поэтому в 2016 году я ожидал с их стороны немного других шагов. Но мои ожидания не оправдались. Сейчас я уже немного успокоился и более спокойно воспринимаю любые новости. Просто потому что не знаю, чего стоит нам ждать дальше. В моём представлении всё должно было быть по-другому с самого начала», — цитирует Шубенкова официальный сайт ВФЛА.
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