Шубенков: В моём представлении всё должно было быть по-другому с самого начала
Действующий чемпион мира, рекордсмен России в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подтвердил, что пока не получил ответ от Международной ассоциации легкоатлетический федераций на свою заявку о допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
«Во-первых, я, конечно,
Меня вся эта ситуация смущает ещё с ноября 2015 года. Причём непрерывно! Всё, что происходит с нами, это очень странно. Будь я на месте чиновников, я бы действовал иначе. Поэтому в 2016 году я ожидал с их стороны немного других шагов. Но мои ожидания не оправдались. Сейчас я уже немного успокоился и более спокойно воспринимаю любые новости. Просто потому что не знаю, чего стоит нам ждать дальше. В моём представлении всё должно было быть
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