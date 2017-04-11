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11 апреля 2017, 14:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF допустила Шубенкова, Кучину и еще пять легкоатлетов РФ к международным стартам

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова и победительницу мирового первенства — 2015 в прыжках в высоту Марию Кучину к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

<em>МОСКВА 11 апреля. /ТАСС/. </em>Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея <span class=error>Шубенкова</span> и победительницу мирового первенства — 2015 в прыжках в высоту Марию <span class=error>Кучину</span> к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Также допущены к стартам еще пять российских легкоатлетов. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено.
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