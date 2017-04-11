IAAF допустила Шубенкова, Кучину и еще пять легкоатлетов РФ к международным стартам
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова и победительницу мирового первенства — 2015 в прыжках в высоту Марию Кучину к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
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Также допущены к стартам еще пять российских легкоатлетов. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено.
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