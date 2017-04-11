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11 апреля 2017, 13:34 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

9 апреля в «Лужниках» открыли беговой сезон!

В 2017 году самый массовый забег весны впервые прошел в новом формате и с новым названием — «Апрель».

В 2017 году самый массовый забег весны впервые прошел в новом формате и с новым названием — Апрель. Увеличить
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В юбилейный пятый год мероприятие посетило рекордное количество участников. Несмотря на погоду, 6 000 человек пробежали 5 км по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

С разницей в секунду, победителем забега «Апрель» стал Ринас Ахмадеев, он пробежал 5 км за 14,23. Второе место занял Искандер Ядгаров, показавший время 14,24. Третьим к финишу пришел Дмитрий Сафронов, его результат — 14,25. Самой быстрой участницей забега стала Юлия Конякина, она победила с результатом 16,25. Второе место досталось Александре Павлютенковой, ее результат 16,53. Третьей стала Валерия Гурьянова, которая пробежала эти 5 км за 17,11.
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Новости Легкой атлетики

IAAF допустила Шубенкова, Кучину и еще пять легкоатлетов РФ к международным стартам

IAAF допустила Шубенкова, Кучину и еще пять легкоатлетов РФ к международным стартам

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова и победительницу мирового первенства — 2015 в прыжках в высоту Марию Кучину к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
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