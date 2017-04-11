9 апреля в «Лужниках» открыли беговой сезон!

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В юбилейный пятый год мероприятие посетило рекордное количество участников. Несмотря на погоду, 6 000 человек пробежали 5 км по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

С разницей в секунду, победителем забега «Апрель» стал Ринас Ахмадеев, он пробежал 5 км за 14,23. Второе место занял Искандер Ядгаров, показавший время 14,24. Третьим к финишу пришел Дмитрий Сафронов, его результат — 14,25. Самой быстрой участницей забега стала Юлия Конякина, она победила с результатом 16,25. Второе место досталось Александре Павлютенковой, ее результат 16,53. Третьей стала Валерия Гурьянова, которая пробежала эти 5 км за 17,11.