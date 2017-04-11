Казахстанские легкоатлеты приняли участие в полумарафоне в Чехии
Казахстанские легкоатлеты приняли участие в полумарафоне в Чехии.
В Праге состоялся традиционный полумарафон среди мужчин и женщин, в котором приняли участие и казахстанские спортсмены, сообщает Prosports.kz.
Эти международные соревнования с каждым годом приобретают все большую популярность, на этот раз на старт вышло 9084 участника. Один из лидеров сборной Казахстана в беге на длинные дистанции Андрей Лейменов из
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