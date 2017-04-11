Казахстанские легкоатлеты приняли участие в полумарафоне в Чехии.

В Праге состоялся традиционный полумарафон среди мужчин и женщин, в котором приняли участие и казахстанские спортсмены, сообщает Prosports.kz.

Эти международные соревнования с каждым годом приобретают все большую популярность, на этот раз на старт вышло 9084 участника. Один из лидеров сборной Казахстана в беге на длинные дистанции Андрей Лейменов из Восточно-Казахстанской области в своей возрастной группе на дистанции полумарафона в 21 км занял 26-е место с результатом 1 час, 07 минут, 51 секунда. Победителем же среди мужчин стал бегун из Эфиопии Томират Топа, показав лучшее время дня — 59 минут, 37 секунд, опередив бегунов из Кении Джосфата Тану и Джеффи Йегона. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 10 000 метров Гален Рапп (США) финишировал на 11-м месте. Среди женщин Ирина Смольникова из Казахстана расположилась на 14-й строчке в итоговом протоколе — 1 час, 16 минут, 46 секунд.